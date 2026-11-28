Der arabische Politiker Mansur Abbas hebt die Hamas-Blockade auf. Das ermöglicht die Regierungsbildung mit Gadi Eisenkot und Benjamin Netanyahu.

Mansur Abbas, der Vorsitzende der arabischen Raam-Partei in Israel, hat die islamistische Hamas offiziell als Terrororganisation eingestuft. Diese politische Entscheidung eliminiert das zentrale Hindernis für den Eintritt seiner Partei in eine neue Koalitionsregierung.

Voraussetzung für die Koalitionsbildung

Der mit der Regierungsbildung beauftragte Ex-Militärchef und Abgeordnete Gadi Eisenkot hatte zuvor die klare Benennung der Hamas als Terrorgruppe zur unabdingbaren Bedingung für alle potenziellen Koalitionspartner gemacht. Durch das Statement von Abbas im Interview mit dem israelischen Sender Kan hat dieser requirement nun erfüllt.

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Eisenkot, der auch den Vorsitz der Mitte-Partei Yashar innehatte, definierte kürzlich vier Grundprinzipien für den Regierungsbeitritt. Neben der Einstufung der Hamas als Terrororganisation gehört dazu die Verpflichtung, ihre Herrschaft im Gazastreifen zu zerschlagen. Zudem muss Israel als jüdischer und demokratischer Staat gelten und die Werte der Unabhängigkeitserklärung achten.

Konflikte und Sicherheitsfragen

Der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte Abbas lange Zeit vorgeworfen, die Öffentlichkeit zu täuschen und die arabischen Parteien als "Terrorunterstützer" zu charakterisieren. Er sieht in diesen Gruppen eine Gefahr für die Sicherheit Israels. Abbas hatte das Massaker vom 7. Oktober 2023 zwar als Terrorakt verurteilt, die Hamas selbst aber nicht als Terrororganisation benannt, was israelische Medien zuvor als Schutz der eigenen Familie interpretierten.

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Derzeit erhält Mansur Abbas einen privaten Sicherheitschutz. Dies stellt eine deutliche Änderung seiner früheren Situation dar, da er bisher keine offiziellen Schutzmaßnahmen erhielt. Die Sicherheitslage und die politische Einstufung der Hamas waren lange Zeit die Hauptstreitpunkte zwischen der arabischen Minderheit und der rechten Mehrheit in der Knesset.

Rotationsregierung und politische Strategie

Netanyahu erklärte sich bereit, im Falle einer Einheitsregierung mit Gadi Eisenkot das Amt des Regierungschefs zunächst an seinen rivalen zu überlassen. Diese Rotation wurde als Kompromiss für die Zusammenarbeit entwickelt. Die beiden Politiker werden sich am Sonntagmorgen zu Verhandlungen treffen, wie das Büro von Netanyahu bestätigte.

Eisenkot kritisierte, dass die Gespräche mit der rechtskonservativen Likud-Partei von Netanyahu ohne Fortschritt blieben. Er warf den Vertretern der Likud vor, Zeit zu schinden und auf Neuwahlen zu setzen. Sein Vorschlag, der vor fast einer Woche übermittelt wurde, habe bis dahin keine Reaktion gefunden.

Auswirkungen auf das politische Klima

Die Opposition zeigt sich weiterhin skeptisch gegenüber einer Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien, die bei der Parlamentswahl am 27. Oktober stark an Stimmen verloren haben. Dennoch erhielt Eisenkots Partei Yashar bei den Konsultationen mit Präsident Izchak Herzog die meisten Empfehlungen für die Regierungsbildung.

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Im Westjordanland kam es in der Zwischenzeit zu weiteren gewalttätigen Vorfällen. Radikale israelische Siedler haben drei arabische Arbeiter angegriffen und verletzt. Die Opfer waren Mitarbeiter eines Stromversorgers, die in einem palästinensischen Dorf nahe Ramallah für Reparaturarbeiten tätig waren.

Die israelische Polizei sichert derzeit Beweise und befragt Zeugen zu dem Vorfall. Die Angreifer trugen Masken, und vorläufig wurden keine Festnahmen gemeldet. Diese Vorfälle unterstreichen die anhaltende Instabilität in der Region, während gleichzeitig komplexe politische Verhandlungen um die künftige Regierungsführung Israels laufen.