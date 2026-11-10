Manosphere und öffentliche Gesundheit: Lancet-Forscher fordern strengere Regulierung

Sarah Hawkes und Kent Buse warnen im Fachjournal The Lancet vor den gesundheitsschädlichen Effekten der Manosphere. Sie plädieren für politische Maßnahmen gegen frauenfeindliche Online-Inhalte.

Die Gesundheitsforschenden Sarah Hawkes und Kent Buse stufen die sogenannte Manosphere als ernstzunehmende Gefahr für die öffentliche Gesundheit ein. In einem aktuellen Fachbeitrag, den sie im renommierten Journal The Lancet veröffentlicht haben, appellieren die Experten an Politik und Plattformbetreiber, dieser digitalen Subkultur entschieden entgegenzutreten. Ihre zentrale Forderung lautet, die Manosphere ähnlich streng zu regulieren wie andere bekannte geschäftsfelder, die nachweislich schädliche Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Bevölkerung haben.

Digitaler Zirkel aus Wut und kommerziellen Interessen

Hinter der Szene verbirgt sich ein lose geknüpftes Netzwerk, das sich aus verschiedenen Online-Foren, spezifischen Social-Media-Kanälen sowie zahlreichen Influencern zusammensetzt. Diese Akteure widmen sich obsessiv der Optimierung des männlichen Aussehens und formieren sich in sogenannten Looksmaxxer -Gruppen. Für einsame oder sozial abgehängte Männer bieten diese Communities einfachen Anschluss und vereinfachte Erklärungen für persönliche Frustrationen. Gleichzeitig generieren Influencer durch den Verkauf von Abonnements, Kursen oder Beauty-Produkte erhebliche Gewinne, während die sozialen Plattformen selbst durch Werbeeinnahmen profitieren. Die Empfehlungsalgorithmen dieser Systeme begünstigen dabei systematisch Inhalte, die starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Besonders frauenfeindliche Beiträge erhalten dadurch eine zusätzliche, massive Reichweite, da sie Konflikte schüren und Aufmerksamkeit generieren.

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Statistische Daten belegen Extremisierung und psychische Belastung

Empirische Daten untermauern die Bedenken der Forscher. Eine detaillierte Auswertung von 28,8 Millionen Online-Beiträgen ergab, dass Nutzer im untersuchten Zeitraum zunehmend in extremere Gruppen abwanderten. Dies korreliert mit bestehenden Studien, die Inhalte der Manosphere mit sexuell aggressivem Verhalten sowie der Verharmlosung sexueller Gewalt in Verbindung bringen. Zudem leiden viele junge Männer selbst unter dem enormen Druck, ständig muskulöser, attraktiver oder erfolgreicher erscheinen zu müssen. Einige Influencer vermitteln dabei die schädliche Botschaft, dass es ein Zeichen von Schwäche sei, professionelle psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Statistiken zeigen zudem die gravierende Dimension der Krise: Siebenundfünfzig Prozent aller Suizide werden von Männern begangen. Mitglieder von Incel-Gruppen berichten in Untersuchungen häufig von schweren psychischen Problemen und tiefer sozialer Isolation, wobei die Kausalität zwischen Ursache und Folge oft unklar bleibt. Laut den Autoren Hawkes und Buse mangelt es bislang an belastbarer Forschung, die diese komplexen Zusammenhänge eindeutig belegt.

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Vergleich mit Tabakkontrolle und konkrete Handlungsempfehlungen

Um gegen diese Entwicklungen vorzugehen, ziehen die Forschenden Parallelen zur historischen Regulierung des Tabakhandels. Dort setzte die Politik insbesondere bei der Werbung an, indem das Marketing an Kinder strikt verboten wurde. Hawkes und Buse wollen dieses Prinzip auf soziale Medien übertragen. Die Plattformbetreiber sollen schädliche Inhalte stärker eindämmen und ihre Algorithmen so anpassen, dass Empörung und Hass nicht mehr finanziell oder durch Reichweite belohnt werden. Parallel dazu sehen sie Schulen und Beratungsstellen in einer starken Verantwortung. Bildungseinrichtungen können Jugendlichen vermitteln, wie man Konflikte konstruktiv löst und gesunde Beziehungen gestaltet. Psychologische Hilfsangebote müssen für Jungen und junge Männer deutlich leichter zugänglich gemacht werden, um frühzeitig gegenzusteuern.

Gesellschaftliche Folgen und offene Fragen zur Prävention

Die Relevanz des Themas wird auch durch evolutionspsychologische Aspekte unterstrichen: Körpergröße und Muskeln stehen bei der Partnerwahl weiterhin hoch im Kurs, was den inneren Wettbewerb in den genannten Gruppen weiter anheizt. Die Herausforderung besteht darin, dass das Löschen einzelner frauenfeindlicher Videos auf Plattformen allein nicht ausreicht. Für einen einsamen Jugendlichen stellt sich die drängende Frage, wo er überhaupt sozialen Anschluss findet, wenn die digitalen Gemeinschaften, die ihm scheinbare Sicherheit boten, geschlossen werden. Daher ist ein multidimensionaler Ansatz notwendig, der technische Regulation mit pädagogischer Unterstützung und verbesserter psychologischer Versorgung verbindet, um langfristig die öffentliche Gesundheit zu schützen.