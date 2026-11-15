Männlicher Leistungsdruck im Bett: Therapie gegen Sexualitäts-Angst

Warum Männer unter Druck leiden, sexuelle Leistung zu erbringen, und wie Sexualtherapeuten wie Markus Kremer durch Aufklärung und Therapie helfen, diese Ängste zu überwinden.

Millionen Männer erleben sexuellen Druck als massive Belastung. Die Erwartung, stets funktionieren zu müssen, führt oft zu Versagensangst und psychischen Problemen. Experten warnen vor einem engen, veralteten Männerbild.

Stille Kindheit prägt Sexualverständnis

Tobias, vierundvierzig Jahre alt, wuchs im Kanton Wallis mit drei Brüdern auf. Seine Eltern sprachen selten über Intimität. Er fühlte sich mit dem Thema allein gelassen. Seine Eltern zitierten ihn und seinen Bruder einmal in die Küche. Der Aufklärungstermin sollte schnell über die Bühne gehen. In der Schule war die Bildung rudimentär. Die Lehrer sagten nur, dass man von Sex schwanger wird. Diese Information verursachte Angst bei Tobias.

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Pornos waren die einzige Orientierung in seiner Jugend. Das Internet bot Bilder, bei denen Männer dominierten. Tobias lernte, dass man über Sex nicht redet. Man macht es einfach. In seiner Langzeitbeziehung mit einer Frau herrschte selten Kommunikation. Er hatte Wünsche, sprach sie aber nicht an. Er fürchtete Ablehnung. Seine Partnerin hätte ihn als pervers empfinden können. Tobias behielt seine Wünsche jahrelang für sich. Erst nach der Trennung änderte sich die Situation.

Sex als Leistungssport in der Praxis

Sexualtherapeut Markus Kremer beobachtet diese Dynamik täglich. Männer leiden an Erektionsstörungen oder vorzeitigem Samenerguss. Sie suchen nach Lösungen für Beziehungsdynamiken. Kremer sagt, männliche Sexualität wird oft als Leistungssport gesehen. Das Schema ist immer gleich. Reiz, Erregung, Erektion, Penetration und Ejakulation. Viele Männer halten dies für erfolgreichen Sex.

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Der Druck sitzt tief in den Köpfen. Männer müssen abliefern können. Es geht nicht darum, dass alle Männer Sexualität so erleben. Dennoch ist die Angst vor Versagen real. Fast jeder Mann macht diese Erfahrung im Laufe seines Lebens. Die Gründe für eine fehlende Erektion sind vielfältig. Oft liegt das Problem psychisch.

Dating-App Stress löst körperliche Reaktionen aus

Ramon, Mitte dreißig, trifft sich mit Männern. Früher stresste ihn das Dating auf Online-Plattformen massiv. Er verglich es mit einer inszenierten Sexdate. Es war eine Show. Eine Aufführung. Kurze Textnachrichten führten schnell zu Treffen. Dieser Prozess löste Stress bei Ramon aus. Unter Stress funktioniert die Erektion nicht.

Ein zentrales Problem für ihn war die Angst vor Desinteresse. Wenn er keine Erektion bekam, verlor die andere Person das Interesse. Dies spürte er besonders in Männersaunen. Bei spontanen Begegnungen kippten mehrere Schalter in seinem Kopf. Er fühlte, er habe nicht performt. Er fühlte sich unzureichend. Scham kam hinzu. Die Sorge, dass sich das Herumspricht, belastete ihn. Das Thema begleitete ihn in festen Beziehungen und als Single.

Therapie deckt emotionale Ängste auf

Kurz vor seinem dreißigsten Lebensjahr suchte Ramon Hilfe. Zunächst konsultierte er einen Arzt. Danach besuchte er einen Sexualtherapeuten. Der Therapeut fragte ihn, was dahinter liegt. Ramon konnte nicht einfach sagen, dass er es nicht weiß. Er erkannte sein Problem. Als schwuler Mann fühlte er sich lange nicht in die Gesellschaft passend. Dies prägte sein Selbstwertgefühl nachhaltig.

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Der Kern seines Problems war nicht sein Penis. Die Furcht vor emotionaler Zurückweisung stand im Mittelpunkt. In der Therapie lernte Ramon, gröber mit sich selbst umzugehen. Er nahm es gelassener, wenn die Erektion einmal nicht klappt. Heute weiß er, dass guter Sex keine Erektion erfordert. Penetration ist ebenfalls nicht zwingend nötig. Befriedigung beginnt früher. Berühren, Streicheln und Verbale Anziehung sind wichtig.

Sozialer Druck durch Peer-Group

Ramon bricht ein Tabu. Die meisten Männer schweigen über diesen Leistungsdruck. Eine US-Studie aus dem Jahr 2019 untersuchte dies bei Studierenden. Die Studie ermittelte Botschaften von Freunden und Freundinnen. Das Resultat war eindeutig. Andere Männer ermutigen primär dazu, möglichst viel Sex zu haben. Sie fördern den Gedanken, einfach zu machen. Diese Botschaften verstärken die Isolation. Männer fühlen sich mit ihren Unsicherheiten alleingelassen. Die Stille fördert das Gefühl der Minderwertigkeit. Offene Gespräche sind die Lösung. Sie ersetzen das Skript durch echte Verbindung. Kommunikation ersetzt die Angst vor Ablehnung.