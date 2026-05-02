Männer holen sich die Jugend zurück: Der Boom ästhetischer Eingriffe

Immer mehr Männer entscheiden sich für Schönheitsoperationen und minimalinvasive Behandlungen, um frischer, fitter und leistungsfähiger zu wirken. Ein Trend, der durch gesellschaftlichen Druck und das Vorbild von Partnerinnen verstärkt wird.

Die steigende Popularität ästhetischer Eingriffe ist längst nicht mehr nur ein Phänomen unter Frauen. Auch Männer , insbesondere in der Öffentlichkeit stehende Personen, greifen zunehmend zu Schönheitsoperationen und minimalinvasiven Behandlungen, um ein frischeres, fitteres und leistungsfähigeres Erscheinungsbild zu erzielen.

Dieses Phänomen wird durch den wachsenden gesellschaftlichen Druck, gepflegt und attraktiv zu wirken, verstärkt, insbesondere in Führungspositionen und im beruflichen Umfeld. Ein prominentes Beispiel hierfür ist Robert Geiss, der sich von den Eingriffen seiner Frau Carmen Geiss inspirieren ließ und sich einer Lidstraffung unterzog. Er betonte, dass er nicht nur aus Eitelkeit handelte, sondern auch, weil ihn sein müder Blick und die hängenden Lider in seinem Sichtfeld beeinträchtigten.

Die Motivationen von Männern für ästhetische Eingriffe unterscheiden sich oft von denen der Frauen. Während Frauen häufig Schönheitsideale verfolgen, legen Männer Wert auf ein revitalisiertes Aussehen, das ihre Vitalität und Leistungsfähigkeit unterstreicht. Laut der Zuger Chirurgin Kelly Vasileiadou suchen Männer selten die Verbesserung ihrer Schönheit, sondern vielmehr ein frischeres, fitteres und leistungsfähigeres Erscheinungsbild. Dies spiegelt sich auch in den bevorzugten Behandlungen wider: Lidstraffungen, Fettabsaugungen und minimalinvasive Behandlungen wie Botox sind besonders gefragt.

Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Natürlichkeit. Männer möchten keinesfalls den Eindruck erwecken, ‹gemacht› zu wirken, sondern ein verjüngtes Aussehen erzielen, das ihren natürlichen Gesichtszügen entspricht. Interessanterweise beobachten Fachleute auch eine steigende Nachfrage nach Eingriffen, die früher kaum im Fokus standen, wie beispielsweise Brustverkleinerungen bei Männern. Ein auffälliger Trend ist, dass Männer oft über ihre Partnerinnen zum Thema ästhetische Eingriffe finden.

Sie beobachten die positiven Ergebnisse bei ihren Partnerinnen und verlieren dadurch die Scheu vor eigenen Behandlungen. Robert Geiss bestätigt dieses Muster, indem er zugibt, dass er sich nach den Eingriffen seiner Frau Carmen Geiss dazu entschlossen hat, ebenfalls etwas an seinem Aussehen verändern zu lassen. Auch der Freundeskreis spielt eine Rolle, da zufriedene Patienten Kollegen oder Geschäftspartner mitbringen und so das Bewusstsein für ästhetische Möglichkeiten erhöhen.

Die Lucerne Clinic berichtet, dass rund 20 Prozent ihrer Patienten männlich sind und die Offenheit gegenüber Eingriffen stetig wächst. Letztendlich geht es Männern, wie auch Frauen, darum, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Der Leidensdruck, der zu einem Eingriff führt, kann vielfältig sein, und das Wohlbefinden steht oft im Vordergrund. Obwohl der Schritt zu einer Operation oder Behandlung Überwindung kostet, wie Robert Geiss offen zugab, ist er mit seinem neuen Look sehr zufrieden.

Die steigende Akzeptanz und die wachsenden Möglichkeiten in der Ästhetik-Branche tragen dazu bei, dass immer mehr Männer den Weg zu einem verjüngten und revitalisierten Erscheinungsbild wählen





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