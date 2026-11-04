Mannedorfer Mauersturz: 84-Jähriger wegen Drohung mit Gewehr vor Gericht

Strafverfahren gegen pensionierten Architekten in Männedorf: Streit um Baustopp nach Mauersturz. Gericht prüft Notwehr vs. Drohung mit Schusswaffe.

Eine verhandelte Straftat wegen Hausfriedensbruchs und Drohung beschäftigt das Jugendgericht in Zürich. Im Mittelpunkt steht ein Konflikt in Männedorf, der aus einem technischen Unfall auf einem Nachbargrundstück eskalierte. Ein 84-jähriger pensionierter Architekt wurde von der Staatsanwaltschaft mit einer unbedingten Geldstrafe von 12'000 Franken belegt. Der Streit drehte sich um die Frage, ob der Rentner seine Eigentumsrechte verteidigte oder gegen das Gesetz verstieß.

Hintergrund des Verfahrens ist ein Vorfall, der durch einen schweren Brand ausgelöst wurde. Am späten Abend des 21. Juli 2022 brach an der Kirchweg-Adresse in Männedorf ein Feuer aus, das von einem mit Desinfektionsmittel behandelten und angezündeten Besen stammt. Das Feuer griff auf ein benachbartes Wohnhaus über, wobei der Dachstock vollständig ausbrannte. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand, doch drei Jugendliche wurden später wegen fahrlässiger Brandstiftung verurteilt.

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Dramatischer Mauersturz im März

Knapp drei Jahre nach dem Brand, am 21. März 2025, kam es zu einer neuen Gefahr. In den Untergeschossen der Liegenschaften stürzte eine Mauer ein. Eine beauftragte Bauingenieurin wurde hinzugezogen, um die Standsicherheit zu prüfen. Sie warnte vor einer akuten Einsturzgefahr für das direkt angrenzende Haus des pensionierten Architekten und empfahl eine großräumige Absicherung der Baustelle. Zudem riet sie vorsorglich zur Evakuierung des Nachbarhauses.

Der Rentner und seine Frau wehrten sich gegen die Anordnung, ihr Zuhause zu verlassen. Der Architekt versicherte den Behörden, dass der Anbau, den sie 2008 errichtet hatten, statisch sicher von der Bausubstanz getrennt sei. Die Polizisten teilten mit, dass der Altbau vorerst nicht betreten werden dürfe, um Unfälle zu vermeiden. Die Situation blieb vorerst unentschieden, da weitere Abklärungen zur Statik folgen sollten.

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Umstrittene Bauarbeiten und Baustopp

Die Spannung verstärkte sich, als am Samstag, dem 22. März 2025, am Nachbargrundstück gearbeitet wurde. Für die beiden Nachbarn handelte es sich um notwendige Sicherungsmaßnahmen, um weiteren Schaden abzuwenden. Der pensionierte Architekt und seine Verteidigung sehen darin jedoch rechtswidrige Abbrucharbeiten, die trotz eines bestehenden Baustopps durchgeführt wurden. Ein Kommunalpolizist bestätigte später, dass von der Kantonspolizei Zürich ein sofortiger Baustopp verfügt wurde.

Gleichzeitig sollte die Baustelle durch eine geeignete Firma gesichert werden. Die beiden Männer vor Ort erklärten sich hierzu für qualifiziert, ihre Expertise wurde von der Polizei jedoch nicht überprüft. Eine Kollegin des Polizisten widersprach diesem Bericht und versicherte, am Freitagabend sei niemand mit Sicherungsarbeiten beauftragt worden. Dies führte zu erheblichen Unklarheiten darüber, wer die Anweisungen der Behörden tatsächlich befolgte.

Die tödliche Drohung mit der Schusswaffe

Gegen 17.20 Uhr am 22. März 2025 eskalierte die Lage verbal. Der 84-jährige Architekt wandte sich an die beiden Männer und fragte: "Muss ich wirklich ein Gewehr holen?" Die Staatsanwaltschaft wertete diese Aussage als schwerwiegende Drohung. Die Betroffenen gaben an, befürchtet zu haben, dass der Rentner seine Ankündigung in die Tat umsetzen und ihnen körperlichen Schaden zufügen könnte.

Zusätzlich lastet der Staatsanwaltschaft vor, der Architekt habe das Nachbargrundstück betreten, obwohl ihm seit 2022 ein Hausverbot bekannt gewesen sei. Der Verteidiger bestreitet nicht, dass der Satz gesprochen wurde, betont jedoch den Kontext. Es gehe nicht um die bloße Wortwahl, sondern um die provokante Situation und die fehlende Sicherung des einsturzgefährdeten Gebäudes.

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Hohe Geldstrafe und rechtliche Prüfung

Im April 2025 verhängte die Staatsanwaltschaft See/Oberland einen Strafbefehl. Dieser sieht eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 200 Franken vor, was einer Summe von 12'000 Franken entspricht. Zwei Tage Untersuchungshaft wurden angerechnet. Dieser Beschluss ist noch nicht rechtskräftig, da der Angeklagte Einspruch eingelegt hat.

Das Gericht muss nun prüfen, ob es sich um eine Notwehrlage handelte oder ob eine strafbare Drohung vorlag. Da der erste Verhandlungstermin nicht ausreichte, werden weitere Zeugen gehört. Die unterschiedlichen Aussagen von Polizei und Statikerin über die Anweisungen am Abend des Mauersturzes bleiben ein zentraler Beweispunkt. Das schriftliche Urteil wird erwartet, um Klarheit über die rechtliche Verantwortung in dieser komplexen Nachbarschaftssache zu schaffen.