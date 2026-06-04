Mann wird wegen fünf Rappen betrieben

Ein Mann aus Zürich wurde vom Steueramt betrieben, weil er bei seiner Steuererklärung 2023 einen Restbetrag von fünf Rappen nicht beglichen hatte. Der Mann fragte sich, ob dieses Vorgehen verhältnismässig ist.

Ein Mann aus Zürich wurde vom Steueramt betrieben, weil er bei seiner Steuererklärung 2023 einen Restbetrag von fünf Rappen nicht beglichen hatte. Der Mann war zunächst verblüfft, als er den Brief vom Steueramt erhielt, aber er dachte dann, dass es fast schon frech sei, dass er wegen dieser geringen Summe betrieben wurde.

Er beglich den offenen Betrag am nächsten Tag und fragte sich, ob dieses Vorgehen verhältnismässig ist. Der Präsident der Konferenz der Stadtammänner und Stadtamtsfrauen von Zürich und Stadtammann de Mestral sagte, dass es zulässig ist, wegen einem Betrag von fünf Rappen ein Betreibungsverfahren einzuleiten. Das Betreibungsamt Zürich 12 bestätigte, dass eine Betreibung für solch einen Betrag rechtlich möglich ist, aber nicht üblich ist.

Das Steueramt der Stadt Zürich äusserte sich auf Anfrage und sagte, dass Betreibungen für derart geringfügige Steuerforderungen versehentlich und zu Unrecht eingeleitet wurden. Es handle sich dabei um äusserst seltene Einzelfälle. Das Steueramt der Stadt Zürich bedauere solche Fälle und sei bestrebt, weitere Aufwände sowie zusätzliche Kosten nach Möglichkeit zu vermeiden





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