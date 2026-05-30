Mann mit Schusswaffe überfällt Kiosk in Basel

Ein unbekannter Mann hat einen Kiosk in Basel überfallen und eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht.

Ein unbekannter Mann hat einen Kiosk in Basel überfallen. Dabei bedrohte er eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und erbeutete Bargeld sowie weitere Wertgegenstände. Verletzt wurde niemand.

Am Freitag ist es um 14.35 Uhr an der Reinacherstrasse in Basel zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Kiosk gekommen. Nach Angaben der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt betrat ein bislang unbekannter Täter den Verkaufsladen und bedrohte die anwesende Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Der Mann raubte Bargeld und weitere Wertgegenstände, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Kantonspolizei Basel-Stadt blieb bislang ohne Erfolg. Der Gesuchte spricht Deutsch und wird als Mann mit schwarzen, mittellangen, gelockten Haaren und Drei-Tage-Bart beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er schwarze kurze Hosen, ein schwarzes Heavy-Metal-T-Shirt mit rotem Aufdruck, ein schwarzes Bandana, ein schwarzes Baseballcap, einen schwarzen Schlauchschal sowie eine silberfarbene Halskette, die einer Fahrradkette ähnelt.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, sich bei der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt unter der Telefonnummer 061/267 71 11 oder bei einer Polizeiwache zu melden





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