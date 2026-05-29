Mann durch Schussabgabe verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ein Mann wurde in der Stadt Luzern durch eine Schussabgabe im März 2026 verletzt. Die Polizei fehlt noch immer an Zeugenhinweisen. Die Täterschaft ist nach wie vor auf der Flucht. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe, um die Täterschaft zu fassen.

In der Stadt Luzern wurde ein Mann durch eine Schussabgabe im März 2026 verletzt. Die Polizei fehlt noch immer an Zeugen hinweisen. Am 20. März gegen 14:20 Uhr meldete die Luzern er Polizei , dass vor einem Haus an der Baselstrasse geschossen wurde.

Mehrere Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich vor Ort, wo sie einen verletzten Mann fanden. Die Täterschaft flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung stadtauswärts. Das mutmaßliche Fahrzeug der Täterschaft konnte die Polizei kurze Zeit später in einem Quartier im Stadtteil Littau feststellen. Die Staatsanwaltschaft Luzern bestätigte, dass die Täterschaft nach wie vor auf der Flucht ist.

Die Polizei bittet nochmals um Ihre Mithilfe. Personen, die die Schussabgabe an der Baselstrasse oder die Flucht der Täterschaft beobachtet haben oder im Gebiet Längweiher / Udelboden / Zimmeregg, insbesondere im Zusammenhang mit einem weißen Lieferwagen, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Der Unfall zwischen Auto und Velo in der Stadt Luzern am Donnerstagabend war ein weiterer Vorfall, der die Polizei in die Stadt rief. Im Kanton Luzern sind derzeit vermehrt Händler unterwegs, die vor Ort Altedelmetalle kaufen möchten. Die Polizei weist auf Vorsichtsmassnahmen hin. In der Stadt Luzern kam es in den letzten Tagen zu mehreren Unfällen, die die Polizei in die Stadt rief. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe, um die Täterschaft zu fassen





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