Mangelnde Erwartungen und steigender Fleischkonsum in Deutschland und der Schweiz

Die Erwartungen der weltweiten Branche beim Fleischersatz waren einst groß, jedoch wurden sie bislang nicht erfüllt. So ist der US-Firma Beyond Meat, die einst vielversprechend war, aufgrund des durchschlagenden Erfolgs Missliebes geblieben und nun sogar Konkurs drohen könnte.

In Deutschland ist der Konsum von Fleischersatzprodukte n im letzten Jahr erstmals gesunken, wobei gleichzeitig mehr Fleisch gegessen wird. Dies ist auch in der Schweiz feststellbar, wo die Verkaufszahlen von Produkten wie Sojaschnitzel und Wurst aus Seitan bereits 2024 einen Rückgang gegenüber den Vorjahren aufweisen.

Einige Personen meinen, dass die Produkte geschmacklich nicht ganz dem entsprechen, was sie sich vorstellen würden. In der Schweiz werden zahlreiche pflanzliche Produkte produziert und exportiert, die als Fleischersatz gelten, wie Planted aus Kemptthal ZH. Dies ist jedoch ein Nischenprodukt, da die grosse Masse der Bevölkerung weiterhin auch regelmässig Fleischkonsumiert





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fleischersatzprodukte Fernsehen SRF Deutschland Schweiz Zucke Burger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutschland - Niederlage bei WM-Auftakt nach Finlands SiegDie deutsche Nationalmannschaft verlor am Freitag den WM-Auftakt gegen das Finnland mit 1:3. Die Finnen nutzten ihre Überzahlspiele effizienter aus und standen in der Defensive kompakt. Auch der zwischenzeitliche Anschluss durch Stefan Loibl gelangte jedoch nicht zum Sieg.

Read more »

Blanchett kritisiert die Bewegung #MeToo und die mangelnde Unterstützung für Frauen in HollywoodDie Schauspielerin Cate Blanchett hat in Cannes einen Protest auf dem roten Teppich mit 81 weiteren Frauen durchgeführt, um die Unterrepräsentanz weiblicher Regisseure in Cannes zu protestieren. Sie kritisierte die mangelnde Unterstützung für Frauen in Hollywood und die mangelnde Unterstützung für die Bewegung MeToo.

Read more »

Chinas Wirtschaft verliert deutlich an SchwungIndustrieproduktion und Detailhandel bleiben im April weit hinter den Erwartungen zurück.

Read more »

Syngenta-Managerin Petra Laux betont den steigenden Fleischkonsum und die Notwendigkeit eines höheren ErnteaufkommensPetra Laux, Nachhaltigkeitschefin der Syngenta-Gruppe, erklärte auf der Swiss Forum Agro.Food in Bern, dass der hohe Aufwand in der Landwirtschaft sei notwendig, um den immer steigenden Fleischkonsum zu decken und gleichzeitig die Produktivität und das Einkommen der Landwirte zu sichern. Sie verwies auf den 'ESG Report 2025', in dem betont wurde, dass der Landwirtschaftssektor die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln erfüllen muss, indem er die Ernteproduktivität erhöht und die Umweltauswirkungen reduziert.

Read more »