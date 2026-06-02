Mandy-Familie wandert nach Portugal aus: "Ich kann nicht mehr in der Schweiz leben"

Ein Jahr nach dem tragischen Tod der 15-jährigen Mandy in der Schweiz plant ihre Familie die Auswanderung nach Portugal. Die Mutter spricht über ihre unerträgliche Trauer und den Wunsch nach einem Neuanfang fernab der schmerzlichen Erinnerungen.

Die Familie des 15-jährigen Mädchens Mandy , das im Mai 2024 erstochen wurde, steht vor einem radikalen Neuanfang. Nach mehr als einem Jahr der unermesslichen Trauer planen die Mutter, ihr Ehemann und der gemeinsame Sohn, noch im Sommer 2025 ihre Heimat Schweiz zu verlassen und nach Portugal auszuwandern.

Die Familie hat dort Verwandte und eine eigene Wohnung, was ihnen Hoffnung auf einen Neustart fernab der schmerzlichen Erinnerungen gibt. In der Schweiz sei für die Mutter, die 45-jährige Cristina, jeder Ort mit der Erinnerung an ihre Tochter verbunden.

"Ich kann nicht mehr in der Schweiz leben", wird sie zitiert. "Hier erinnert mich alles an meine Tochter. " Der Umzug soll helfen, den Alltag zu ertragen, der seit dem Tod von Mandy von tiefer Trauer geprägt ist. Cristina verbringt ihre Zeit vor allem in der Wohnung und am Ort des Geschehens, einer Waldlichtung in der Nähe des Schützenhauses in Berikon AG.

Dort liegen Plüschtiere, Rosen und Kerzen als Zeichen der Trauer. Eine Gedenkbank mit einem Herz in der Sitzfläche erinnert inzwischen an das Opfer. Die juristische Aufarbeitung des Falls bleibt für die Familie belastend. Die geständige Täterin, eine Jugendliche, wurde von Gutachtern als zum Tatzeitpunkt stark schuldunfähig eingestuft, da sie an einer schweren psychischen Erkrankung litt und von Stimmen getrieben wurde.

Gleichzeitig deuten Akten darauf hin, dass die Tat möglicherweise vorbereitet wurde, da das Messer bereits vorher gekauft und versteckt worden sein soll. Die Täterin befindet sich in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung, wo sie Therapie und schulische Förderung erhält. Mutter Cristina äußert sich kritisch zum Umgang der Behörden mit den Angehörigen. Viele Fragen seien lange unbeantwortet geblieben.

Besonders schmerzhaft empfinde sie die Situation ihrer eigenen Mutter, die von einem Unfalltod ausgeht.

"Wie soll ich einer alten Frau sagen, dass ihre Enkelin erstochen wurde? ", fragt sich Cristina. Der Tod von Mandy hat das Leben der Familie nachhaltig zerstört. Die geplante Auswanderung ist ein Versuch, der permanenten Trauer zu entfliehen und irgendwo neu anzufangen, während die Erinnerung an die 15-Jährige in der Schweiz weiterlebend bleibt





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mandy Berikon Todesfall Auswanderung Portugal Familie Trauer Gedenkstätte Psychische Erkrankung Schuldunfähigkeit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bildungspolitik in der Schweiz: Berufsmatura ohne Prüfung – Lehrer warnen vor zu leichtem ZugangImmer mehr Kantone ermöglichen den prüfungsfreien Zugang zur Berufsmaturität nach der Lehre. Lehrpersonen verweisen auf steigende Abbruchquoten und sinkende Anforderungen.

Read more »

Bildungspolitik in der Schweiz: Berufsmatura ohne Prüfung – Lehrer warnen vor zu leichtem ZugangImmer mehr Kantone ermöglichen den prüfungsfreien Zugang zur Berufsmaturität nach der Lehre. Lehrpersonen verweisen auf steigende Abbruchquoten und sinkende Anforderungen.

Read more »

Eishockey-WM in der Schweiz: Norwegen gewinnt Bronze, Schweiz scheitert im FinaleDie Eishockey-WM in der Schweiz hat ein spannendes Finale mit dem Titelverteidiger Kanada und Finnland im Gepäck. Norwegen hat sich mit einer starken Leistung die Bronzemedaille gesichert, während die Schweiz im Finale scheiterte.

Read more »

Norwegen gewinnt Bronze bei der Eishockey-WM in der Schweiz - Schweiz und Finnland im FinaleDie Eishockey-WM in der Schweiz brachte überraschende Ergebnisse: Norwegen sicherte sich die Bronzemedaille, die Schweiz und Finnland stehen im Finale. Alle Spiele, Tore und Entscheidungen im Überblick.

Read more »