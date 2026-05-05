Manchester Uniteds Transferwunsch: Schweizer Nationalspieler als Casemiro-Nachfolger?

Nach der sicheren Champions-League-Qualifikation plant Manchester United eine Verstärkung des Kaders. United-Legende Peter Schmeichel schlägt überraschend Granit Xhaka vor, um das Mittelfeld zu stabilisieren und Führungsqualitäten zu ergänzen.

Nach zwei enttäuschenden Saisons erlebt Manchester United endlich wieder eine positive Entwicklung. Trotz einer turbulenten ersten Saisonhälfte, die sogar die Entlassung des damaligen Trainers Ruben Amorim beinhaltete, stehen die Red Devils drei Spieltage vor Saisonende auf einem hervorragenden dritten Platz und haben sich somit erstmals seit drei Jahren wieder für die Champions League qualifiziert.

Diese sportliche Trendwende ist ein wichtiger Schritt, doch um in Zukunft wieder ernsthaft um den Meistertitel mitspielen zu können, sind im Sommer Verstärkungen unerlässlich. Besonders dringend ist die Suche nach einem Ersatz für Casemiro, den wichtigen Mittelfeldspieler, der seinen Abschied angekündigt hat. United-Legende Peter Schmeichel hat hierzu eine klare Vorstellung: Er plädiert für die Verpflichtung von Granit Xhaka, dem Captain der Schweizer Nationalmannschaft.

Schmeichel lobt Xhakas Leistungen in höchsten Tönen und sieht in ihm die ideale Besetzung für das zentrale Mittelfeld. Im Podcast «The Good, The Bad & The Football» äußerte sich der dänische Ex-Torhüter begeistert über den Captain des AFC Sunderland: «Ich finde, wir sollten Xhaka verpflichten. Xhaka ist der Grund, weshalb sie dort sind, wo sie heute stehen. Er war diese Saison einfach unglaublich.

Er war absolut fantastisch, verfügt über Anführerqualitäten und kann 80 Prozent der Spiele bestreiten. » Xhaka wechselte erst im Sommer 2025 von Bayer Leverkusen zum Aufsteiger Sunderland und hat dort sofort eine Führungsrolle übernommen. Manchester United plant offenbar, im kommenden Sommer aktiv auf dem Transfermarkt einzukaufen. Neben Xhaka werden auch andere Spieler wie Elliot Anderson (Nottingham Forest), Sandro Tonali (Newcastle United) und Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) als mögliche Neuzugänge gehandelt.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Spielern, die über ausgeprägte Führungsqualitäten verfügen. Das neue Mittelfeld von United soll um das junge Eigengewächs Kobbie Mainoo (21 Jahre) aufgebaut werden, doch Schmeichel betont, dass zusätzliche Erfahrung unerlässlich ist: «Was wir aber brauchen und was wir abgesehen von Harry (Maguire) und Bruno (Fernandes) nicht haben, ist ein vernünftiger Anführer. » Von den genannten Transferzielen hält er Anderson noch für zu unerfahren. Xhakas Führungsqualitäten sind hingegen unbestritten.

Der erfahrene Mittelfeldspieler war bereits bei Bayer Leverkusen, Arsenal und Borussia Mönchengladbach als Captain tätig und wurde bei Sunderland nur zwei Wochen nach seinem Wechsel zum Kapitän ernannt. Neben der Suche nach einem Casemiro-Ersatz gibt es auch Spekulationen über die Zukunft von Captain Bruno Fernandes. Laut der englischen Zeitung «Mirror» denkt der Portugiese über einen möglichen Wechsel nach. Sollte Fernandes tatsächlich den Verein verlassen, würde United dringend einen erfahrenen Mittelfeldstrategen benötigen, was Xhakas Chancen weiter erhöhen könnte.

Xhaka steht noch bis 2028 bei Sunderland unter Vertrag. Bevor jedoch große Spielertransfers getätigt werden, muss zunächst die Trainerfrage geklärt werden. Michael Carrick übernahm Anfang des Jahres als Interimstrainer und konnte die Mannschaft stabilisieren, wodurch er sich auch Chancen auf eine dauerhafte Anstellung ausrechnet. Die Entscheidung über die zukünftige sportliche Ausrichtung von Manchester United wird somit in den kommenden Wochen und Monaten getroffen werden.

Die erfolgreiche Qualifikation für die Champions League ist ein wichtiger Schritt, doch um wieder zu alter Stärke zu finden, sind weitere Investitionen und strategische Entscheidungen notwendig. Die Verpflichtung eines erfahrenen Führungsspielers wie Granit Xhaka könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen





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