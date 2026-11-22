Mauricio Pochettinos Debüt bei Manchester United endet mit einer historischen 0:4-Niederlage gegen Liverpool. Leny Yoro wird nach 8 Minuten ausgewechselt.

Das Debüt von Mauricio Pochettino an der Seitenlinie von Manchester United ist zum Albtraum geworden. Am Sonntag verlor das Team unter dem neuen Trainer mit 0:4 in Liverpool. Dieser klare Sieg des Gegners markiert einen massiven Einschnitt in die aktuelle Saison.

Historischer Debütstart unter Druck

Mauricio Pochettino stand erstmals bei Manchester United in der Premier League an der Seitenlinie. Doch seine Rückkehr nach England beginnt mit einer dramatischen Niederlage. Die Red Devils müssen nun mit den Konsequenzen eines katastrophalen Beginns unter der neuen Führung umgehen.

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Frühes Aus durch Platzverweis

Der Verlauf des Spiels wurde bereits nach acht Minuten entschieden. Leny Yoro sah in Liverpool die Rote Karte und zog sich diesen Verweis zu. Dieser frühe Ausfall hatte gravierende Folgen für die Taktik von Manchester United. Die Hausherren nutzten ihren numerischen Vorteil umgehend aus. Dominik Szoboszlai traf nach dem Platzverweis aus dem folgenden Freistoss zum 1:0. Fünf Minuten später stand es bereits 0:2 für Liverpool.

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Neue Rekorde für Liverpool

In der zweiten Halbzeit setzten die Gäste die Punkte fort. Der 18-jährige Engländer sorgte für den dritten Treffer. Barcola legte nach einem schnellen Vorstoss aus dem Lauf zurück. Rio Ngumoha liess nichts anbrennen und verwandelte nach 66 Minuten eiskalt zum 3:0. Damit wurde er zum jüngsten Premier-League-Torschützen gegen Manchester United. Dieser Rekord unterstreicht die Dominanz der Mannschaft aus der Merseyside.

Endstand und Tabellenposition

Den Schlusspunkt setzte der kurz zuvor eingewechselte Victor Munoz nach 82 Minuten. Diesmal assistierte Florian Wirtz, der den Spanier gedankenschnell per Doppelpass lancierte. Aus vollem Lauf verwandelte der 23-Jährige zum 4:0-Endstand. Manchester United bleibt in akuter Abstiegsgefahr. Die Red Devils liegen nach elf Spieltagen mit acht Punkten auf Rang 19.