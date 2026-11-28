FC Brentford besiegt Manchester United mit 2:0 Toren. Callum Wilson trifft doppelt, während Manchester United chancenlos bleibt.

Der FC Brentford hat bei Manchester United mit einem klaren 2:0-Sieg überzeugt und damit eine klare Leistungsdominanz in der Partie demonstriert. Die Gäste aus London kontrollierten das Geschehen auf dem Platz, während Manchester United kaum Gefahr im Angriff entwickelte. Besonders Callum Wilson zeigte sich treffsicher und sorgte durch seine beiden Treffer für die Entscheidung. Die Niederlage stellt für Manchester United eine deutliche Demontage dar, da man gegen eine gut organisierte Defensive und eine effektive Gegenlaufstrategie nichts ausrichten konnte.

Callum Wilson dominiert die Scoring-Chancen

Callum Wilson erzielte das erste Tor für FC Brentford, indem er mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte direkt in die Tormitte schoss. Die Vorarbeit dazu übernahm Dango Ouattara, der mit einem präzisen Pass die Lücke öffnete. Wenig später verdoppelte Wilson den Vorsprung, als er erneut aus der Strafraummitte traf, diesmal mit dem linken Fuß. Auch hier assistierte Dango Ouattara eindrucksvoll und unterstrich seine Rolle als Schlüselspieler in diesem Duell.

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Die Effizienz von Callum Wilson war der entscheidende Faktor für den Sieg. Beide Tore gingen auf sein Konto und zeigten, wie gut sich FC Brentford die Chancen herausgespielt hatte. Im Gegensatz dazu blieben die Torchancen von Manchester United weitgehend ohne Erfolg, da die Abschlüsse entweder abgeblockt wurden oder weit am Tor vorbeizogen.

Manchester United lässt Chancen liegen

Manchester United kämpfte trotz verschiedener Angriffsversuche ohne nennenswerten Erfolg. Spieler wie Joshua Zirkzee, Bruno Fernandes und Kobbie Mainoo versuchten aus der Distanz oder aus dem Sechzehner heraus, das Tor zu treffen, scheiterten jedoch. Josh Zirkzee verschoss einen Schuss mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der links hoch und weit am Tor vorbeiflog. Bruno Fernandes hatte mehrere Gelegenheiten, sein Glück zu versuchen, wobei seine Bälle entweder abgeblockt wurden oder daneben gingen.

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Auch Harry Maguire und Patrick Dorgu waren in wichtigen Situationen nicht erfolgreich. Harry Maguire köpfte den Ball zwar an die Latte und versuchte ein weiteres Mal aus der Strafraummitte, doch der Torhüter von FC Brentford parierte sicher. Patrick Dorgu scheiterte mit einem Kopfball aus dem Fünfmeterraum knapp links am Ziel. Diese Reihe von Fehlschüssen veranschaulichte die Schwierigkeiten von Manchester United, klare Torchancen in Tore umzumünzen.

Die Defensive von Manchester United zeigte sich zudem verwundbar, als Leny Yoro ein Foul beging und Lisandro Martínez eine Gelbe Karte sah. Der Wechsel von Luke Shaw für Lisandro Martínez änderte nichts am Verlauf der Partie, da Manchester United weiterhin unter Druck stand und kaum eigene Angriffsschmiede entfalten konnte.

Strategische Überlegenheit von FC Brentford

FC Brentford spielte mit einer klaren Struktur und nutzte die Räume effektiv. Spieler wie Bryan Mbeumo und Jaidon Anthony suchten den direkten Dialog mit der Mannschaft, wobei Mbeumos Schuss aus der Distanz durch eine Blockade gestoppt wurde. Jaidon Anthony scheiterte ebenfalls mit zwei Versuchen, wobei seine Bälle abgeblockt wurden. Dennoch gelang es FC Brentford durch die Kombination aus Dango Ouattara und Callum Wilson, die entscheidenden Tore zu erzielen.

Die Rolle von Dango Ouattara als Torvorbereiter war entscheidend für den Sieg. Mit zwei Assists trug er maßgeblich dazu bei, dass FC Brentford die Kontrolle über das Spiel behielt. Die Leistungen von Mikkel Damsgaard und Mamadou Sangaré unterstützten diese Strategie, indem sie den Ball sicher verteilten und Angriffsschübe organisierten. Die Taktik von FC Brentford zeigte Wirkung, da Manchester United keine Möglichkeit hatte, das Spiel zu drehen.

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Am Ende stand ein verdienter Sieg für FC Brentford, der die Überlegenheit in fast allen Spielphasen widerspiegelte. Manchester United blieb chancenlos und konnte weder die Defensive von FC Brentford knacken noch eigene Torchancen nutzen. Der 0:2-Auswärtssieg festigte das Selbstvertrauen der Gäste und stellte eine herbe Enttäuschung für die Mannschaft von Manchester United dar.