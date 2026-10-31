Manchester United in der Krise: Sieglos-Serie vor Chelsea-Spiel

Manchester United ist seit neun Spielen ohne Sieg und steht auf Platz 16. Heute gegen Chelsea hofft Trainer Michael Carrick auf den Befreiungsschlag.

Manchester United steckt tief in der Krise und ist seit neun Spielen ohne Sieg. Am heutigen Spieltag müssen die Red Devils auswärts gegen Chelsea antreten. Für den angezählten Trainer Michael Carrick steht viel auf dem Spiel: Gelingt endlich wieder ein Sieg?

Manchester United: Abstiegskampf statt Titelambitionen

Bei Manchester United sieht die Welt komplett anders aus als in glorreichen Zeiten. Mit nur sieben Zählern stehen die Red Devils auf dem 16. Platz. Ihr Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang beträgt nur ein mickriges Pünktchen, und der Abstand auf das Schlusslicht aus Sunderland ist mit zwei Punkten nicht wirklich komfortabler.

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Umso wichtiger wäre es für den ruhmreichen Traditionsklub, endlich wieder einen Dreier einzufahren. Angesichts von zwei Niederlagen in Folge und einer Sieglos-Serie von sogar acht Pflichtspielen hintereinander ist die Verunsicherung in Manchester allerdings gross.

Wie gross die Krise ist, zeigt sich beim Blick in die Vergangenheit: United blieb letztmals im Jahr 1988 länger ohne Sieg. Sollten Michael Carrick und sein Team auch heute nicht gewinnen können, würden sie aber sogar den Negativlauf einstellen.

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Chelsea unter Xabi Alonso: Reaktion gefordert

Erstmals seit Xabi Alonso den Trainerposten bei den Blues übernommen hat, gab es zwei Niederlagen in Folge. Im Derby gegen Tottenham verlor Chelsea am letzten Wochenende erstmals zu Hause, und im League Cup setzte es das bittere Achtelfinal-Aus im Elfmeterschiessen in Liverpool.

Umso interessanter wird es heute zu sehen sein, wie die Londoner mit den Rückschlägen umgehen werden. Als sie vor der Länderspielpause zweimal sieglos blieben, meldeten sie sich danach eindrucksvoll mit einem 5:1-Erfolg gegen Bournemouth zurück. Auf eine ähnliche Reaktion dürften alle beim CFC auch heute hoffen.

Da die vier Teams, die in der Tabelle vor ihnen stehen, alle in direkten Duellen aufeinandertreffen, könnte Chelsea mit einem Dreier sogar weiter zur Spitzengruppe aufschliessen.

Carrick nimmt drei Wechsel vor

Im Vergleich zur enttäuschenden 3:0-Heimpleite gegen den AFC Bournemouth nimmt Michael Carrick drei Wechsel vor. Bruno Fernandes, der vergangene Woche noch nicht einmal eingewechselt wurde, kehrt als Kapitän in die Mannschaft zurück. Dafür sitzt Youri Tielemans zum ersten Mal nur auf der Bank.

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Neben dem Portugiesen kehren auch Lisandro Martínez und Matheus Cunha in die Startelf zurück. Dafür bleiben Ayden Heaven und der ehemalige Chelsea-Spieler Mason Mount zunächst draussen.

Die Partie bei Chelsea wird zeigen, ob Manchester United die Trendwende schafft oder weiter im Abstiegskampf steckt. Für Michael Carrick könnte das Spiel richtungsweisend sein.