Manchester United holt 4:4 nach Rückstand gegen Aston Villa

Manchester United erkämpft ein 4:4 gegen Aston Villa nach 2:4-Rückstand. Inter Mailand hält dicht an Lazio Rom in der Serie A.

Manchester United hat in der Premier League ein spektakuläres Remis gegen Aston Villa im Old Trafford erzielt. Das Team von Trainer Michael Carrick drehte ein 2:4-Rückstand in der zweiten Halbzeit noch in ein 4:4-Unentschieden. Die entscheidenden Treffer erzielten Joshua Zirkzee in der 92. Minute und Patrick Dorgu in der 97. Minute. Trotz dieses bemerkenswerten Comebacks bleiben die Red Devils auf einem Abstiegsplatz in der Tabelle sitzend in die Länderspielpause gehen.

Unai Emerys Villa verliert Führung spät

Als Johan Manzambi das Spielfeld in der 78. Minute verließ, schien die Situation für das Team von Unai Emery noch völlig in Ordnung. Aston Villa führte mit 4:2 und kontrollierte das Geschehen im Angriff. Dennoch gelang Manchester United die vollständige Wende. Zirkzee und Dorgu sorgten für die beiden letzten Tore, die das Spiel noch in der Nachspielzeit entscheidend beeinflussten. Die Niederlage bedeutet einen wichtigen Punktverlust für die Gäste aus Birmingham.

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Musterhafte Comebacks unter Michael Carrick

Dieses Verhalten zeigt ein deutliches Muster in der Spielweise von Michael Carricks Mannschaft. Bereits in der ersten Halbzeit hatte United den 0:2-Rückstand nach vier Minuten Spielzeit ausgeglichen. Diese Fähigkeit zum Aufholen ist in der aktuellen Saison wiederkehrend. Ähnlich verlief ein Spiel in der Champions League gegen die AS Roma. Dort verwandelte das Team unter Carrick einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg.

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Inter Mailand profitiert von Lazio Roms Punktverlust

In der italienischen Serie A bleibt der Meister in engeren Kontakt zur Tabellenspitze. Inter Mailand nutzte den Punktverlust von Lazio Rom, das bei Napoli nur ein 1:1 erzielte. Dank eines klaren 2:0-Erfolgs gegen Como bleibt der Rückstand auf Platz 1 nur noch einen Punkt. Pio Esposito und Marcus Thuram legten bereits früh in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg der Nerazzurri.

Cesc Fabregas Team unterliegt in der Serie A

Gegen das Team von Cesc Fabregas konnte Como die Führung umkehren. Pio Esposito traf in der 12. Minute und Marcus Thuram folgte in der 19. Minute. Damit leiteten Inter Mailand die Spielentwicklung früh in die gewünschten Bahnen. Der Sieg festigt die Position der Mannschaft in der Meisterschaft. Die Konkurrenz um die Spitze bleibt jedoch hart, da Lazio Rom keine Punkte übrig gelassen hat.