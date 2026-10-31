Manchester City liegt zur Halbzeit 0:1 gegen Brighton zurück

Manchester City liegt zur Halbzeit 0:1 gegen Brighton and Hove Albion zurück. Yasin Ayari traf in der ersten Halbzeit nach Vorlage von Maxim De Cuyper.

Manchester City liegt im Heimspiel gegen Brighton and Hove Albion zur Halbzeit mit 0:1 zurück. Den einzigen Treffer der ersten Halbzeit erzielte Yasin Ayari für die Gäste. Der Spielstand zur Pause lautet 0:1.

Brighton geht durch Ayari in Führung

Yasin Ayari brachte Brighton and Hove Albion in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung. Der Mittelfeldspieler traf mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte unten rechts. Vorbereitet wurde das Tor von Maxim De Cuyper nach einer Standardsituation.

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Zuvor hatte Manchester City mehrfach versucht, offensive Akzente zu setzen. Erling Haaland kam zweimal aus der Strafraummitte zum Abschluss, beide Male wurde der Schuss abgeblockt. Einmal war Jérémy Doku der Vorbereiter, einmal Josko Gvardiol.

Manchester City mit Chancen und Abseitspech

Manchester City drängte auf den Ausgleich, hatte aber auch mit Abseitsentscheidungen zu kämpfen. Matheus Nunes wurde zweimal wegen Abseits zurückgepfiffen, einmal nach einem Pass von Elliot Anderson, einmal nach einem Pass von Matheus Nunes selbst, als Enzo Fernández im Abseits stand.

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Iliman Ndiaye hatte die beste Chance für Manchester City, als er per Kopf aus der Strafraummitte den Ball links vorbeischoss. Zuvor hatte er mit dem rechten Fuß aus kurzer Distanz abgeschlossen, der Ball wurde jedoch pariert. Auch Enzo Fernández, Iliman Ndiaye und Erling Haaland scheiterten mit ihren Abschlüssen an der Brighton-Abwehr.

Brighton and Hove Albion verteidigte kompakt und lauerte auf Konter. Diego Gómez versuchte es aus über 30 Metern, der Ball ging links vorbei. Zuvor hatte Gómez aus spitzem Winkel abgeschlossen, der Ball wurde gehalten. Chema Andrés sah eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.

Spielstand und Ausblick auf die zweite Halbzeit

Manchester City muss in der zweiten Halbzeit einen Rückstand aufholen, um die Partie gegen Brighton and Hove Albion noch zu drehen. Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz und Abschlüsse, aber Brighton führte durch Ayari. Die zweite Halbzeit beginnt mit einem 0:1-Rückstand für Manchester City.

Die Partie zwischen Manchester City und Brighton and Hove Albion wird in der zweiten Halbzeit fortgesetzt. Manchester City wird versuchen, den Ausgleich zu erzielen und das Spiel zu drehen. Brighton and Hove Albion wird die Führung verteidigen wollen.