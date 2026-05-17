Man fährt in Modena mit Auto in Gruppe von Fußgängern ein, zwei Opfer verlieren Beine, eine deutsche Touristin verletzt

Ein Mann hat in Modena, eine norditalianische Stadt, mit einem Auto in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Dabei wurden acht Menschen verletzt. Zwei Opfer mussten die unteren Gliedmassen amputieren. Eine weitere schwer verletzte Person stammt aus Polen. Der mutmassliche Täter heißt Salim El Koudri. Er wurde festgenommen und seine Wohnung wurde durchsucht. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Auch eine deutsche Touristin ist unter den Verletzten nach der Auto-Attacke in Modena.

In Modena , eine norditalianische Stadt, fuhr ein Mann am Samstag mit einem Auto in eine Gruppe von Fußgänger n ein. Dabei wurden insgesamt acht Menschen verletzt.

Zwei Opfer mussten die unteren Gliedmassen amputieren. Eine weitere schwer verletzte Person stammt aus Polen. Der mutmassliche Täter heißt Salim El Koudri. Er wurde festgenommen und seine Wohnung wurde durchsucht.

Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Auch eine deutsche Touristin ist unter den Verletzten nach der Auto-Attacke in Modena





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