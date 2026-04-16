Mammut-Rettungsaktion für gestrandeten Wal gestartet

Eine private Initiative plant eine waghalsige Rettungsaktion für einen gestrandeten Buckelwal vor Poel. Mit Luftkissen und Pontons soll das Tier lebend in die Nordsee gebracht werden, um ihm eine Überlebenschance zu geben.

Eine private Initiative hat in Mecklenburg-Vorpommern ein ambitioniertes Rettungskonzept für einen gestrandeten Buckelwal vor Poel vorgelegt. Die Verantwortung für diese aufwendige Aktion liegt nach Angaben des Umweltministerium s des Bundeslandes vollständig bei den Initiatoren.

Einer der treibenden Kräfte hinter dem Projekt ist der Mediamarkt-Gründer Walter Gunz, der die Chancen auf eine Rettung des Tieres als gegeben betrachtet, auch wenn er gleichzeitig einräumt, dass der Wal ohne jegliche Hilfe in jedem Fall sterben würde. Mit ihm zusammen steht die Unternehmerin Karin Walter-Mommert, die dem breiten Publikum aus dem Pferdesport bekannt ist, hinter der Konzeption. Das Kernstück des Plans sieht vor, das Tier mittels aufblasbarer Luftkissen schonend anzuheben. Um dies zu ermöglichen, soll zunächst Schlick unter dem Wal weggespült werden. Anschließend soll der Wal auf einer speziellen Plane platziert werden, die zwischen zwei Pontons gespannt ist. Dieser gesamte Verbund soll dann als schwimmende Trageeinheit dienen. Sollte der Plan reibungslos umgesetzt werden können, könnte der Transport des Wals aus der betroffenen Region bereits am Freitag beginnen, so Umweltminister Till Backhaus. Ein Schlepper wird die beiden Pontons dann in die Nordsee und von dort weiter in den Atlantik ziehen, mit dem Ziel, den Wal in diesen weiten Gewässern freizulassen, wo er eine bessere Chance auf Überleben haben soll. Diese Bemühungen erfolgen vor dem Hintergrund einer wochenlangen öffentlichen Anteilnahme am Schicksal des gestrandeten Meeressäugers. Seit dem 31. März liegt der Buckelwal in nur etwa 1,50 Meter Wassertiefe vor Poel und zieht damit ein immenses öffentliches Interesse auf sich. Die Situation schien lange Zeit aussichtslos, und Experten hatten bereits erklärt, dass dem kranken und stark geschwächten Tier keine sinnvolle Hilfe mehr zukommen könne. Die einhellige Expertenmeinung ging dahin, dass es das Beste sei, das Tier in Ruhe und Würde sterben zu lassen. Doch bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Schwerin kündigte Umweltminister Till Backhaus eine überraschende Kehrtwende an. Er gab grünes Licht für das nun vorgelegte Rettungskonzept, das darauf abzielt, den Wal lebend zu bergen und ihn über die Nordsee hinaus in den Atlantik zu transportieren. Dies sei eine gänzlich neue Situation, so Backhaus, der sich zwar noch vorsichtig äußerte, aber dennoch seine große Freude über diese Entwicklung zum Ausdruck brachte. Nach Angaben aus dem Ministerium soll zunächst der Bereich unter den Brustflossen, den sogenannten Flippern, des Wals freigespült werden. Im Anschluss daran erfolgt das Anheben des Tieres mithilfe der geplanten Luftkissen. Sobald das Tier sicher angehoben ist, wird die spezielle Plane unter ihm hindurchgeführt. Auf dieser Plane, die wiederum zwischen den beiden Pontons gespannt ist, soll der Wal dann den Transport antreten. Die dafür vorgesehene Schleppvorrichtung wird die beiden Pontons samt Wal in die angestrebten Gewässer ziehen. Backhaus bezeichnete dieses Vorhaben als einzigartig in seiner Form und nach seiner Kenntnis auch als bisher nie dagewesenes Unterfangen. Auch wenn der Wal momentan nicht aktiv oder agil sei, zeige er doch, dass noch Lebenskraft in ihm stecke, betonte Backhaus erneut. Er räumte ein, dass das Tier zweifellos schwere Schäden davongetragen habe, äußerte jedoch gleichzeitig die Hoffnung, dass die Rettung dennoch gelingen könnte. Die vollständige finanzielle und organisatorische Verantwortung für diese Rettungsaktion liegt ausdrücklich bei den privaten Initiatoren, wie Backhaus hervorhob, die das Umweltministerium von jeglicher Belastung freigestellt hätten. Die Entscheidung, einen Rettungsversuch zu wagen, obwohl die Aussichten auf Erfolg statistisch eher gering sind, spiegelt einen tiefen Wunsch nach Mitgefühl und dem Erhalt eines majestätischen Geschöpfes wider. Die Gestrandeten von Walen sind traurige Ereignisse, die oft Fragen nach den Ursachen und den Möglichkeiten der Hilfe aufwerfen. In diesem Fall hat eine private Initiative bewiesen, dass auch in scheinbar hoffnungslosen Situationen Engagement und innovative Ideen einen Weg aufzeigen können. Das Vorgehen ist wissenschaftlich fundiert, aber auch von einem ethischen Anspruch getragen, einem intelligenten Lebewesen eine letzte Chance zu geben. Die Experten, die zuvor von einer aussichtslosen Lage sprachen, mussten ihre Einschätzung überdenken, als ein konkretes und durchdachtes Rettungskonzept vorgelegt wurde. Dies unterstreicht die Bedeutung von Flexibilität und dem Offenhalten von Möglichkeiten in der wissenschaftlichen und ökologischen Arbeit. Die Öffentlichkeit wird die Entwicklung der Rettungsaktion mit großer Spannung verfolgen und hoffen, dass dieses einmalige Unterfangen von Erfolg gekrönt sein wird und der Buckelwal bald wieder in den Weiten des Ozeans seine Bahnen ziehen kann, weit weg von den flachen Gewässern, die ihm zum Verhängnis zu werden drohten. Die Unterstützung und das Vertrauen des Umweltministeriums in die Initiatoren sind ein positives Signal für zivilgesellschaftliches Engagement im Umweltschutz





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