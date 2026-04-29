Mallorca verschärft Parkregeln: Touristen dürfen nicht mehr in der Altstadt parken

Die Stadt Alcúdia auf Mallorca führt Einwohner-Parkzonen ein, um den Touristenansturm zu regulieren. Touristen dürfen ab sofort nicht mehr in der Altstadt parken, während Einheimische von reservierten Parkplätzen profitieren. Bußgelder von bis zu 200 Euro drohen bei Verstößen.

Mallorca kämpft seit Jahren mit den negativen Auswirkungen des Massentourismus . Die Insel leidet unter Lärm, Müll, überfüllten Straßen und vor allem unter steigenden Mieten sowie einer akuten Wohnungsnot, was bei der einheimischen Bevölkerung zu wachsendem Unmut führt.

Die Situation verschärft sich besonders in beliebten Touristenregionen, wo die Lebensqualität für Anwohner stark beeinträchtigt wird. Um diesem Problem entgegenzuwirken, setzt die Stadt Alcúdia im Norden Mallorcas nun ein klares Zeichen: Ab sofort dürfen Touristen nicht mehr in der Altstadt parken. Rund 2000 Parkplätze sind ausschließlich für Einheimische reserviert, die mit einer grünen Karte das Parken in der Innenstadt gestattet bekommen. Solche Einwohner-Parkzonen gibt es auch in anderen spanischen Städten wie Artà, wo sie bereits erfolgreich umgesetzt wurden.

Die grün markierten Bereiche umfassen das Stadttor Porta de Sant Sebastià und das Kulturzentrum Auditori, später soll auch das Hafengebiet der Kleinstadt folgen. Wer als Tourist gegen das Parkverbot verstößt, muss mit Bußgeldern von bis zu 200 Euro rechnen. Die Stadt begründet diesen Schritt damit, dass Einheimische oft keine Parkplätze in der Nähe ihrer Wohnungen oder Arbeitsstätten finden. Die neuen Regelungen sollen ihnen mehr Lebensqualität zurückgeben.

Touristen müssen ihre Autos außerhalb der Wohngebiete abstellen, selbst kurze Stopps sind nicht erlaubt. Stattdessen werden Besucher aufgefordert, die öffentlichen Parkplätze in der Umgebung zu nutzen, die mit Park-and-Ride-Angeboten ausgestattet sind. Das Mallorca Magazin rät Touristen zudem, auf das Fahrrad umzusteigen, um Stress und Kosten zu vermeiden. Die Maßnahmen sind Teil eines größeren Plans, um den Tourismus auf der Insel nachhaltiger zu gestalten.

Die Regierung Mallorcas hat bereits angekündigt, weitere Schritte zu unternehmen, um die negativen Auswirkungen des Massentourismus zu reduzieren. Dazu gehören unter anderem die Begrenzung der Anzahl von Mietwohnungen für Touristen und die Förderung von umweltfreundlichen Transportmitteln. Die Einheimischen hoffen, dass diese Maßnahmen dazu beitragen, die Lebensqualität auf der Insel wieder zu verbessern und die Balance zwischen Tourismus und lokalem Leben zu finden. Doch die Herausforderungen bleiben groß, und es wird noch einige Zeit dauern, bis sich die Situation stabilisiert





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