Malediven-Tourismus im Krisenmodus? Was vom Krieg wirklich zu spüren ist

Behauptungen über einen dramatischen Einbruch des Tourismus auf den Malediven durch den Iran-Krieg kursieren. Doch wie realistisch sind diese Aussagen? Experten aus der Schweizer Reisebranche geben Einblicke in die aktuelle Lage und zeigen, wie sich die geopolitischen Spannungen auf Buchungen und Preise auswirken.

Die Content Creatorin Anastasia behauptet auf TikTok, dass die Malediven aufgrund des Iran-Krieg s fast 90 Prozent ihrer Touristen verloren haben. Ihr Video, das bereits 8,5 Millionen Mal angeklickt wurde, zeigt leere Wasservillen und Strände, und sie selbst habe für ihren Urlaub nur einen Bruchteil des normalen Preises bezahlt. Diese Aussage wirft Fragen auf, da die Malediven stark vom Tourismus abhängig sind und die meisten Reisenden über Drehkreuze wie Dubai, Doha und Abu Dhabi anreisen.

Viele Fluggesellschaften, darunter Emirates, Qatar Airways, Etihad und einige europäische Airlines, haben aufgrund von Sicherheitsbedenken und längeren Ausweichrouten ihre Flugfrequenzen reduziert oder Strecken vorübergehend eingestellt. Die Schweizer Airline Edelweiss fliegt weiterhin direkt von Zürich nach Malé und plant sogar Zusatzflüge bis Anfang Mai.\Um die Behauptung der Tiktokerin zu überprüfen, haben wir zwei Schweizer Malediven-Reisespezialisten befragt. Aktuell herrscht auf den Malediven Hochsaison, die von Dezember bis April dauert. Manuela Modena, Product Manager Maldives & Morocco bei Let's go Tours, bestätigt, dass die Resorts in dieser Zeit normalerweise stark gebucht sind. Zwar gebe es dieses Jahr etwas mehr Auswahl beim Buchen, was unter anderem auf Annullierungen von internationalen Gästen zurückzuführen sei, aber von einem generellen Nachfragerückgang oder leeren Resorts könne keine Rede sein. Bei Manta Reisen, einem Schweizer Spezialisten für den Indischen Ozean, sind die Auswirkungen des Krieges hingegen spürbar. Christa Hürlimann, Senior Product Manager, berichtet, dass sich die Nachfrage nach Malediven-Ferien in den letzten Wochen merklich abgeschwächt hat, da die Anreise typischerweise über Drehkreuze im Nahen Osten erfolgt. Es gebe derzeit vereinzelt kurzfristige Buchungen, aber auch mehr Stornierungen als üblich. Das Interesse und die Nachfrage für 2027 seien ähnlich hoch wie im Vorjahr, doch viele Kunden warteten noch mit der endgültigen Buchung, da die Entscheidungen aufgrund der unsicheren Lage im Nahen Osten vorsichtiger ausfielen.\Bei Let's go Tours gibt es kaum Stornierungen und keinen strukturellen Rückgang der Nachfrage. Modena betont, dass einzelne Kunden zwar sensibel auf geopolitische Entwicklungen reagieren, insbesondere wenn Flugrouten betroffen sind, die Buchungsbereitschaft insgesamt jedoch stabil bleibe. Für viele Kunden seien die Malediven ein einzigartiges Bucket-List-Ziel, das eher verschoben als ersetzt werde. In Bezug auf Schnäppchen bei kurzfristigen Buchungen zeigt sich ein differenziertes Bild. Hürlimann von Manta Reisen weist darauf hin, dass die Flugpreise derzeit deutlich höher sind als im Vorjahr, sowohl für Direktflüge als auch für alternative Verbindungen mit Umsteigen außerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate. In den Resorts sehen die Bedingungen anders aus. Die Hotelpreise seien für Buchungen im Zeitraum April bis Oktober günstiger geworden. Modena von Let's go Tours bestätigt, dass die Flugpreise dynamisch sind und sich an Angebot und Nachfrage anpassen. Gleichzeitig reagieren die Resorts mit attraktiven Angeboten, insbesondere im Sommer, und bieten ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis





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