Malcolm mittendrin: Comeback der Kultserie – Nostalgie mit Schönheitsfehlern

Die Kultserie «Malcolm mittendrin» feiert ein Comeback mit neuen Folgen. Die Neuauflage der Serie, die um die Jahrtausendwende Kultstatus erreichte, belebt die Nostalgie. Die Familie kehrt zurück, und die alten Probleme und Charaktere sind wieder da. Aber kann die Neuauflage mit der Originalserie mithalten?

Wer um die Jahrtausendwende regelmäßig vor dem Fernseher saß, erlebt seit einiger Zeit eine regelrechte TV- Nostalgie -Welle. Nun wagt auch die Kultserie «Malcolm mittendrin» ein Comeback .

Die Ankündigung der Neuauflage im Dezember 2024 löste in den sozialen Medien eine Flut von Kommentaren mit einer klaren Botschaft aus: «Bitte versaut es nicht!» Retro-TV ist seit Jahren angesagt, und die Wiederauflage von «Malcolm mittendrin» reiht sich in eine lange Liste von erfolgreichen und weniger erfolgreichen Revivals ein. Erst im letzten Monat feierte «Scrubs – Die Anfänger» ein Revival, und zuvor wurden Serien wie «Full House», «Roseanne», «Gilmore Girls», «Sex And The City», «Die wilden 70er» und viele andere mit mehr oder weniger veränderten Titeln aus der Versenkung geholt. Doch während einige dieser Revivals die Herzen der Fans eroberten, hätte manch andere besser in der Versenkung geblieben sein sollen. Wie also schneidet «Malcolm mittendrin» in diesem Vergleich ab?\20 Jahre nach der ersten Folge kehren Malcolm und seine Familie für vier neue Folgen zurück – und «das Leben ist unfair wie immer», wie es im neuen Titel heißt. Die zentrale Handlung dreht sich um den 40. Hochzeitstag von Lois und Hal, zu dem Malcolm unbedingt kommen soll. Doch Malcolm hat seit Jahren kaum mehr Kontakt zu seiner Familie und glaubt, dass er nur durch diese Distanz glücklich und erfolgreich geworden ist. Doch diese Überzeugung hält nicht lange an. Als die Familie unerwartet bei ihm auftaucht, verwandelt sich der erwachsene Mann flugs wieder in den gestressten, zynischen und egozentrischen Jungen von damals. Auch der Rest der Familie scheint sich kaum verändert zu haben. Hal ist nach wie vor impulsiv, Lois eine Kontrollfreak, Francis jammert unentwegt, Reese ist, nun ja, nicht gerade ein Genie, und Dewey ist das musikalische Wunderkind, das die Welt bereist. In der Neuauflage ist aus dem kleinen Jamie ein junger Mann geworden, der bei der Küstenwache arbeitet. Zudem erweitert Kelly, ein non-binäres Kind der Familie, die Besetzung, und als einziges Kind der Familie hat sie keine Polizeiakte. Verändert sich die Serie, oder ist es eine bloße Kopie der Vergangenheit? Mit einer Laufzeit von knapp 30 Minuten pro Folge bieten die neuen Episoden die gewohnt kurzweilige Unterhaltung, und die Eltern Lois und Hal sind unbestritten die absoluten Highlights der Neuauflage. Die Schauspieler Jane Kaczmarek und Bryan Cranston schlüpfen scheinbar mühelos in ihre alten Rollen und zaubern den Zuschauern ein seliges Lächeln ins Gesicht. Auch die Brüder scheinen sich keinen Deut weiterentwickelt zu haben, was die Begeisterung der Fans jedoch etwas bremst.\Neuauflagen stehen immer vor einer schwierigen Aufgabe. Manche versuchen, die Magie des Originals mit aller Gewalt zu kopieren und wirken dabei wie ein trauriger Abklatsch. Ein Beispiel dafür ist «Die wilden 90er», bei denen neben den Gastauftritten der alten Stars nicht viel von dem Charme der Originalserie übrig blieb. Andere Neuauflagen versuchen, eine neue Richtung einzuschlagen, manchmal mit zwanghaftem Eifer. Der «Roseanne»-Nachfolger bemühte sich, frühere «Fehler» auszubügeln, doch der bissige und politisch unkorrekte Ton, der die Originalserie auszeichnete, fehlte in «The Connors». In der «Sex And The City»-Fortsetzung «And Just Like That» verkommen Carrie und ihre Freundinnen zu Karikaturen ihrer selbst. Trotz all dieser Risiken können Revivals jedoch auch funktionieren. «Scrubs» ist ein aktuelles Beispiel dafür, wo sich die Charaktere weiterentwickelt haben, aber dennoch ihre ursprüngliche Identität bewahrt haben. Sogar eine komplette Rundumerneuerung kann gelingen, wie «Cobra Kai» eindrucksvoll beweist, indem es den Fokus von «Karate Kid» auf den ehemaligen Bösewicht Johnny verlagert und damit einen großen Erfolg feiert. Der Grat zwischen Erfolg und Misserfolg ist jedoch schmal. Vor allem, weil die Zuschauer oft selbst nicht genau wissen, was sie wollen. Sie sehnen sich nach der Nostalgie der alten Zeiten, wollen aber gleichzeitig etwas Neues erleben. Genau mit dieser Herausforderung hat auch «Malcolm» zu kämpfen: Die alten Charaktere haben sich kaum verändert, aber würde die Serie überhaupt funktionieren, wenn sie es täten? Gleichzeitig sind einem die neuen Figuren, die nicht in das nostalgische Bild passen, oft egal. Sucht man also einfach nur nach kurzweiliger Unterhaltung? Oder möchte man die Zeit zurückdrehen? So wie die Vergangenheit oft verklärt wird, neigen Zuschauer dazu, alte Serien zu glorifizieren. Daher ist das Revival nicht perfekt und erfüllt nicht alle Erwartungen, macht aber trotzdem Spaß. Obwohl sich «Malcolm» nicht wirklich verändert hat, haben wir uns hoffentlich weiterentwickelt.\Neben dem «Malcolm»-Revival werden weitere Themen angesprochen. So wird die dunkle Seite von «America's Next Topmodel» in einer Netflix-Doku beleuchtet, die die grausamen Kontroversen um die Show aufdeckt. Ehemalige Kandidatinnen sprechen Klartext und brechen zum Teil auch noch nach über 20 Jahren in Tränen aus. Ein weiteres Thema ist Hollywoods Umgang mit Perücken, speziell im Fall von Dwayne «The Rock» Johnson. Zudem werden Meldungen über eine mögliche Taylor Swift-Hochzeit sowie der Tod des Hip-Hop-Pioniers Afrika Bambaataa erwähnt





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