Malaysia Aviation Group gibt Großbestellungen bei Boeing bekannt. 10 Dreamliner und 55 Boeing 737 Max sichern Flotte für 2035. Details zu Auslieferungen und Einsatzorten.

Die Malaysia Aviation Group hat eine strategische Flottenerneuerung angekündigt und bei Boeing zehn Boeing 787 Dreamliner bestellt. Parallel sicherte sich die Fluggesellschaft Optionen auf sechs weitere Maschinen dieser Modellreihe. Diese Entscheidung markiert einen signifikanten Schritt in der Modernisierung der Flotte von Malaysia Airlines, die damit als erste malaysische Fluggesellschaft den Dreamliner einsetzen wird.

Bestellungen von Boeing 787 Dreamliner und Optionen

Die Auslieferung der zehn bestellten Boeing 787-10 Modelle ist im Zeitraum zwischen 2032 und 2035 geplant. Jedes dieser Flugzeuge wird mit GEnx-Triebwerken von GE Aerospace ausgestattet sein. Die Kabine ist für 319 Passagiere in drei verschiedenen Reiseklassen konzipiert. Geplante Einsatzorte für diese Langstreckenmaschine umfassen wichtige internationale Knotenpunkte wie London, Paris, Sydney, Melbourne, Tokio, Osaka und Seoul.

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Zusätzlich zu den sofort bestellten Maschinen hat Malaysia Airlines Kaufrechte für sechs weitere Boeing 787-10 gesichert. Diese Option ermöglicht es der Gruppe, bei Bedarf die Flotte weiter zu erweitern, ohne den aktuellen Bestellprozess neu starten zu müssen. Diese Maßnahmen unterstreichen das langfristige Wachstumskonzept des Konzerns.

Modernisierung der Kurz- und Mittelstreckenflotte

Neben der Langstreckenflotte wird auch die Kurz- und Mittelstreckenausbeute umfassend modernisiert. Insgesamt umfasst die neue Bestellung bei Boeing 55 Boeing 737 Max Flugzeuge. Diese Aufteilung verteilt sich auf 43 Exemplare des Modells Boeing 737 Max 8 und zwölf Einheiten des neueren Boeing 737 Max 10.

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Die Auslieferung dieser 55 neuen Triebwerkseinheiten ist bis zum Jahr 2030 vorgesehen. Dieser Zeitplan stellt sicher, dass die veralteten Maschinen in der Regionalflotte durch die effizienteren Max-Modelle ersetzt werden. Die Malaysia Aviation Group setzt hierauf, um ihre operative Effizienz und ihren ökologischen Fußabdruck erheblich zu verbessern.

Ausflottung von Airbus A350

Im gleichen Zeitraum, in dem die Dreamliner anrollen, plant Malaysia Airlines, ihre sieben Airbus A350 aus dem aktiven Dienst zu nehmen. Dieser Austausch erfolgt synchron mit der Einfuhr der Boeing-Modelle, um Kapazitäten effizient zu nutzen. Der Fokus liegt auf der Standardisierung und Optimierung der Flottenstruktur.

Durch den Rückzug der Airbus A350 und den Zukauf von Boeing-Modellen schafft Malaysia Airlines eine homogenere Flotte. Dies reduziert die Komplexität in Wartung und Pilotenschulung. Die Malaysia Aviation Group integriert diese strategischen Änderungen nahtlos in ihre bestehenden Operations.

Streichung von Flügen nach Saudi-Arabien

Parallel zur Flottenmodernisierung kündigt Malaysia Airlines operative Anpassungen im Reiseangebot an. Die Flüge nach Jeddah und Medina werden bis zum 17. Oktober gestrichen. Diese temporäre Einstellung betrifft spezifische Routen, die bisher zu den Zielen in Saudi-Arabien gehörten.

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Diese Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Übernahme des Wartungsbetriebs von Airbus durch die Malaysia Aviation Group. Die Integration dieser neuen Aufgabe erfordert wahrscheinlich Ressourcen-Umschichtungen im operativen Geschäft. Passagiere auf diesen Strecken müssen ihre Reisepläne entsprechend anpassen.