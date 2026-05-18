Die Aargauer FDP-Nationalrätin Maja Riniker wird für den freiwerdenden FDP-Sitz im Aargauer Regierungsrat kandidieren. Sie kündigte ihre Bereitschaft für eine Kandidatur an und andere Politikerinnen und Politiker sagtenpreviously ab.

Die Aargauer FDP -Nationalrätin Maja Riniker kandidiert für den freiwerdenden FDP -Sitz im Aargauer Regierungsrat . Die ehemalige Nationalratspräsidentin und die ehemalige höchste Schweizerin kündigte ihre Bereitschaft für eine Kandidatur für die FDP in die Aargauer Kantonsregierung an.

Andere Politikerinnen und Politiker sagten zuvor ab. Der Ersatzwahl für den freiwerdenden Sitz im fünf Mitglieder zählenden Aargauer Regierungsrat ist notwendig, weil Landammann Stephan Attiger (FDP) am 6. Mai mitteilte, auf Ende Dezember zurückzutreten. Dem Regierungsrat gehören derzeit zwei Mitglieder der SVP und zwei Mitglieder der SP, je ein Mitglied von FDP und GP, sowie ein Landsgemeindeabgeordneter, welche die Entscheidungsfähigkeit ausübenden Sitz vertreten





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