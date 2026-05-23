Maja Jelcic's struggle to return to Bosnia and Herzegovina national team

Jelcic discusses her move to YB, faith, and upcoming championship final. She doubts the team's chances against Servette but still believes in winning the title.

Mit Servette hat Jelcic noch eine Rechnung offen. Im Cupfinal setzte es eine 0:1-Niederlage ab, auch die beiden Spiele in der Liga gingen verloren.

Jelcic steht bei Inter Mailand unter Vertrag, spielte aber letzte Saison auf Leihbasis bei Napoli und in dieser Spielzeit bei YB.



Jelcic (links) hat auch schon 22 Länderspiele für Bosnien und Herzegowina bestritten. Das letzte im Oktober 2024. Die 21-Jährige sagt, dass zuerst Probleme gelöst werden müssten, ehe sie ins Nationalteam zurückkehrt.

Mit Servette hat Jelcic noch eine Rechnung offen.

Im Cupfinal setzte es eine 0:1-Niederlage ab, auch die beiden Spiele in der Liga gingen verloren.

Jelcic steht bei Inter Mailand unter Vertrag, spielte aber letzte Saison auf Leihbasis bei Napoli und in dieser Spielzeit bei YB.

Jelcic (links) hat auch schon 22 Länderspiele für Bosnien und Herzegowina bestritten. Das letzte im Oktober 2024.

Die 21-Jährige sagt, dass zuerst Probleme gelöst werden müssten, ehe sie ins Nationalteam zurückkehrt.

Maja Jelcic wechselte im vergangenen Sommer leihweise von Inter Mailand zu YB. Mit blue Sport spricht die Topskorerin unter anderem über den Wechsel, ihren Glauben und das anstehende Meisterschaftsfinale.

Maja Jelcic wechselte nach Stationen bei Inter und Napoli im Sommer 2025 leihweise zu YB und entwickelte sich zur besten Skorerin des Teams.

Die 21-jährige Bosnierin lobt bei YB besonders den familiären Umgang und die Nähe zu den Fans. Gepaart mit ihrem Glauben treibt sie das zu Bestleistungen an.

Tatsächlich, trotz der schwachen Bilanz gegen Servette (letzter Sieg 2019) glaubt Jelcic an den Meistertitel mit YB. Das Final-Hinspiel findet am Montag (25.

Juli, 14 Uhr) im Wankdorf statt. Vier Tage später fällt im Rückspiel die Entscheidung.

Im Sommer 2023 wechselt Maja Jelcic von SFK 2000 Sarajevo ablösefrei zu Inter Mailand. Dort muss sich die 22-fache Nationalspielerin Bosniens aber erst mal mit der Joker-Rolle zufriedengeben.

Im Sommer 2024 zieht sie deshalb auf Leihbasis weiter zu Napoli. Dort steht sie mal in der Startelf, mal kommt sie von der Bank. Spielen tut sie aber in fast allen Partien.

Im Sommer 2025 folgt dann die nächste Leihe, Jelcic wechselt zu YB.

Bei den Bernerinnen braucht sie ein wenig Anlaufzeit und bleibt in ihren ersten sieben Einsätzen ohne Skorerpunkt. Doch dann platzt der Knoten. Inzwischen ist sie die beste Skorerin bei YB. In wettbewerbsübergreifend 29 Spielen erzielte sie 12 Tore und bereitete 5 weitere vor.

Mit ihren drei Treffern in den vier bisherigen Playoff-Partien hat sie einen wertvollen Beitrag zum Final-Einzug geleistet





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Maja Jelcic YB Servette Bosnia And Herzegovina National Team Blue Sport Championship Final

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