Mairübe: Das vielseitige und nährstoffreiche Gemüse der Schweizer Saison

Die Mairübe ist ein schnelles und zartes Gemüse, das im Frühjahr gesät und im Mai geerntet wird. Sie ist reich an Vitaminen und Nährstoffen und kann vielseitig in der Küche verwendet werden.

Die Mairübe , auch bekannt als Nevette oder Navet, ist ein beliebtes Gemüse in der Schweiz , das für seine schnelle Reifezeit und seinen zarten Geschmack geschätzt wird.

Mit einer weißen Schale, die oft lila getönt ist, und einem Durchmesser von etwa 5 bis 10 Zentimetern, ist sie kleiner als ihre Verwandte, die Herbstrübe. Die Saison für Mairüben beginnt im Mai und dauert bis Juni, wobei die Gemüsegärtnerinnen und -gärtner sie bereits sechs bis acht Wochen nach der Aussaat ernten können. Das weiße Fruchtfleisch der Mairübe schmeckt zarter als das der Herbstrübe und kann sogar roh verzehrt werden, wenn sie geschält wird.

Auch die Blätter der Rübe sind essbar und können wie Spinat verwendet werden. Die Mairübe ist reich an Karotin und Vitamin C sowie weiteren wichtigen Vitaminen und Nährstoffen. Historisch gesehen war die Rübe bereits in der Antike bekannt, wurde aber durch den Aufstieg der Kartoffel fast verdrängt. In der Schweiz wurden im Jahr 2025 Mairüben und Herbstrüben auf einer Fläche von gut 30 Hektaren angebaut, wobei etwa 6 Hektaren im biologischen Landbau bewirtschaftet wurden.

Die Mairübe ist nicht nur ein leckeres, sondern auch ein nährstoffreiches Gemüse, das sich vielseitig in der Küche einsetzen lässt. Ob roh im Salat, gekocht als Beilage oder als Hauptgericht – die Mairübe ist eine Bereicherung für jede Küche. Ihre schnelle Reifezeit macht sie besonders attraktiv für Hobbygärtner, die schnell Ergebnisse sehen möchten.

Zudem ist sie eine gute Wahl für alle, die auf eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung achten. Die Mairübe ist ein Beispiel dafür, wie traditionelle Gemüsesorten wieder an Bedeutung gewinnen und in modernen Küchen ihren Platz finden





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