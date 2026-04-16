Mainz scheitert an Straßburgs Aufholjagd: 0:4-Niederlage im Conference League Viertelfinale

Trotz eines vielversprechenden 2:0-Hinspielsiegs muss sich der 1. FSV Mainz 05 im Viertelfinale der Conference League gegen Racing Straßburg geschlagen geben. Eine deutliche 0:4-Niederlage im Rückspiel besiegelt das vorzeitige Ausscheiden.

Die Hoffnungen auf ein Weiterkommen in der Conference League sind für den 1. FSV Mainz 05 dahin. Nach einem komfortablen 2:0-Hinspielsieg gegen Racing Straßburg war die Ausgangslage für das Rückspiel denkbar günstig. Doch die Mannschaft von Trainer Urs Fischer erlebte auf dem Rasen in Straßburg eine bittere Enttäuschung und unterlag dem französischen Vertreter mit einer deutlichen 0:4-Niederlage.

Damit verpasst das Team um die Schweizer Legionäre Urs Fischer und Silvan Widmer den Einzug ins Halbfinale und scheidet im Viertelfinale aus dem europäischen Wettbewerb aus. Die beeindruckende Serie von neun ungeschlagenen Spielen fand ausgerechnet gegen den Sieger der Conference League-Ligaphase ein jähes Ende. Schon zu Beginn der Begegnung wurde deutlich, dass Racing Straßburg mit einer ganz anderen Intensität und Entschlossenheit auf den Platz gegangen war. Die Franzosen zeigten von der ersten Minute an eine beeindruckende Offensivpower und drängten auf eine frühe Entscheidung, um die Hypothek aus dem Hinspiel wettzumachen. Die Mainzer Defensive hatte alle Hände voll zu tun, um den ständigen Angriffswellen standzuhalten. Die erste Großchance des Spiels bot sich in der 25. Minute, als ein Spieler von Straßburg einen spektakulären Seitfallzieher abfeuerte. Mainzer Torhüter Batz zeigte jedoch eine herausragende Parade und verhinderte die frühe Führung der Gastgeber. Doch nur eine Minute später war es dann doch passiert. Nach einem schnellen Angriff schob Nanasi den Ball zum 1:0 ins Netz und leitete damit die Aufholjagd der Franzosen ein. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war Racing Straßburg die klar überlegene Mannschaft. Mit unermüdlichem Einsatz und hohem Tempo rannten die Spieler der Heimelf immer wieder auf das Mainzer Tor an. Zwar prallten viele Angriffe zunächst an der robusten Mainzer Abwehr ab, doch der Druck war spürbar hoch. Nach 35 Minuten fiel dann der zweite Treffer für Straßburg. Ouattara köpfte nach einer Flanke wuchtig zum 2:0 ein. Die Mainzer Defensive wirkte in dieser Phase überfordert und hatte Mühe, weitere Gegentreffer zu verhindern. Zur Pause rettete sich Mainz mit einem 0:2-Rückstand in die Kabinen, wissend, dass nun eine deutliche Leistungssteigerung nötig war, um die Partie noch drehen zu können. Nach dem Seitenwechsel schien sich das Spielgeschehen zunächst ausgeglichener zu gestalten. Die Mannschaft von Urs Fischer fand nun besser in die Zweikämpfe und hielt dem Druck der Straßburger besser stand. Es keimte wieder Hoffnung auf, dass ein Anschlusstreffer noch möglich sein könnte und das Spiel eine neue Wendung nehmen würde. Doch dann, in der 65. Minute, entschied der Schiedsrichter nach einem Zweikampf im Strafraum auf Elfmeter für Straßburg. Kohr hatte seinen Gegenspieler getroffen, und trotz des vehementen Protests der Mainzer, die auf eine klare Ballaktion pochten, blieb die Entscheidung nach Überprüfung durch den VAR bestehen. Die Spannung im Stadion war greifbar, als Batz sich dem Elfmeterschützen entgegenstellte. Und tatsächlich: Der Mainzer Torhüter hielt den Strafstoß und bewahrte seine Mannschaft vor dem 0:3. Doch die Erleichterung währte nur kurz. Wenige Minuten nach der gehaltenen Elfmeterparade musste Urs Fischer das dritte Gegentor mitansehen. Eine unachtsame Szene in der Mainzer Abwehr, bei der gleich drei Spieler einen Dribblingversuch nicht unterbinden konnten, nutzte Enciso eiskalt aus und traf zur erneuten Führung der Gastgeber. Silvan Widmer war in dieser Situation zu weit vom Torschützen entfernt und konnte nicht mehr entscheidend eingreifen. Die Moral der Mainzer schien nun gebrochen. In der Schlussphase der Partie bemühten sich die Mainzer noch einmal um eine offensive Akzentuierung. Urs Fischer brachte frische Offensivkräfte ins Spiel, um noch einmal für Gefahr zu sorgen und vielleicht doch noch ein Tor zu erzielen, das die Hoffnung auf ein Wunder aufrechterhalten könnte. Doch alle Bemühungen blieben fruchtlos. Racing Straßburg verteidigte nun geschickt und ließ keine entscheidenden Torchancen mehr zu. Stattdessen kassierte Mainz in der Nachspielzeit sogar noch den vierten Treffer und musste sich am Ende mit einer herben 0:4-Niederlage geschlagen geben. Die Conference League-Reise des 1. FSV Mainz 05 endet somit bereits im Viertelfinale, eine Enttäuschung, die angesichts der guten Ausgangslage im Hinspiel besonders schmerzt. Die Mannschaft muss nun die deutliche Niederlage verarbeiten und den Blick wieder auf die nationalen Wettbewerbe richten. Der Traum vom europäischen Halbfinale ist für diese Saison ausgeträumt





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