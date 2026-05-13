Magirus setzt neue Maßstäbe auf der Interschutz 2026: Innovationen für den ganzheitlichen Bevölkerungsschutz

Magirus präsentiert sich auf der Interschutz 2026 als integrierter Systemanbieter für Brand- und Katastrophenschutz sowie Defense & Security unter dem Motto Built to Protect.

In einer Zeit, in der geopolitische Spannungen zunehmen und die Bedrohungslagen für kritische Infrastrukturen weltweit steigen, steht der Bevölkerungsschutz vor fundamentalen Veränderungen. Magirus , ein Unternehmen mit einer beeindruckenden Historie von über 160 Jahren, hat diesen Wandel frühzeitig erkannt und reagiert darauf mit einer konsequenten strategischen Weiterentwicklung.

Vom traditionellen Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen hat sich das Unternehmen zu einem umfassenden Systemanbieter transformiert, der heute sowohl im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes als auch im Sektor Defense & Security agiert. Um diese neue Ausrichtung und die entsprechenden technologischen Fortschritte zu präsentieren, wird Magirus vom 1. bis 6. Juni 2026 auf der Interschutz in Hannover vertreten sein.

Die Messe gilt als die weltweit bedeutendste Fachveranstaltung für Bevölkerungsschutz und Sicherheit und bietet den idealen Rahmen, um die Vision eines integrierten Schutzes für Menschen, Einsatzkräfte und lebenswichtige Anlagen zu demonstrieren. Unter dem Leitmotiv 'Built to Protect' verwandelt Magirus den Pavillon 32 in eine interaktive Erlebniswelt. Hier geht es nicht nur um die bloße Zurschaustellung von Hardware, sondern um die Schaffung eines Ortes des lebendigen Austauschs.

Besucher können modernste SmartControl-Drehleitern sowie neuestes Equipment aus nächster Nähe betrachten und in Live-Vorführungen erleben, wie die Technik in realen Einsatzszenarien funktioniert. Ein besonderes Highlight ist die Magirus Firefighter Challenge mit dem Titel 'Operation 112', die speziell darauf ausgelegt ist, die Community der Einsatzkräfte zu vernetzen und praxisnahe Einblicke in die Anforderungen des modernen Rettungswesens zu geben.

Thorsten Marquardt, Head of Global Sales bei Magirus, betont dabei, dass die Messe vor allem eine Plattform für den persönlichen Dialog mit Partnern und Kunden sei. Ziel ist es, die Lösungen nicht nur zu zeigen, sondern sie erlebbar zu machen, um gemeinsam mit den Anwendern die Anforderungen von morgen zu definieren. Ein zentraler Pfeiler der neuen Unternehmensstrategie ist die neu gegründete Geschäftseinheit Magirus Defense & Security. Diese Einheit erweitert das Portfolio konsequent in Richtung taktischer Fahrzeuglösungen für Streitkräfte und Sicherheitsbehörden.

Durch die Integration der langjährigen Expertise von Achleitner ist Magirus nun in der Lage, hochspezialisierte und geschützte Fahrzeuge zu entwickeln, die auch unter extremsten Bedingungen maximale Mobilität und Einsatzfähigkeit garantieren. Mit dem Hauptstandort in Radfeld, Österreich, und einem engagierten Team von über 110 Mitarbeitenden fokussiert sich dieser Bereich auf den Schutz und die Sicherheit in militärischen sowie zivilen Sicherheitskontexten.

Damit schließt Magirus die Lücke zwischen klassischem Katastrophenschutz und professioneller Verteidigungstechnik und positioniert sich als Partner für alle Akteure, die Verantwortung für die staatliche Sicherheit und den Schutz kritischer Infrastrukturen tragen. Die Verbindung von Tradition und Innovation zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Unternehmensgeschichte seit 1864. Magirus vereint heute Leidenschaft, Präzision, High-Tech und traditionelles Handwerk, um integrierte Lösungen entlang der gesamten Einsatzkette anzubieten.

Das Portfolio ist dabei enorm breit gefächert und reicht von klassischen Löschfahrzeugen über digitale Flottenmanagementsysteme und Robotiklösungen bis hin zu leistungsstarken Pumpen und umfassenden Serviceleistungen. Mit einer Belegschaft von über 1.700 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz ist das Unternehmen international aufgestellt und bereit, den Herausforderungen einer komplexen Welt zu begegnen.

Der Messeauftritt 2026 in Hannover wird somit zum Symbol für einen zukunftsorientierten Ansatz, bei dem es primär darum geht, die Menschen zu unterstützen, die täglich ihr Leben riskieren, um andere zu retten





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