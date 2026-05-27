Magirus richtet Vertrieb neu aus: Fokus auf Direktvertrieb und internationale Expansion

Magirus restrukturiert seinen Vertrieb mit klarem Fokus auf Direktvertrieb, Kundennähe und internationale Märkte. Das Unternehmen stärkt seine Präsenz in den VAE, Spanien und Polen und baut sein globales Vertriebsteam aus, um seine Rolle als Partner für öffentliche Sicherheit zu festigen.

Magirus stellt seinen Vertrieb national und international neu auf und fokussiert sich dabei konsequent auf den direkten Austausch mit seinen Kunden. Im Rahmen einer umfassenden Transformation nutzt das Unternehmen Markt- und Anwendungskenntnisse künftig noch systematischer, um Lösungen gezielter an den praktischen Anforderungen der Einsatzkräfte auszurichten.

Dafür entwickelt Magirus seine Vertriebsorganisation gezielt weiter, definiert Verantwortungsbereiche neu und baut das Vertriebsteam konsequent aus, um die Kundennähe zu stärken. So können Markt- und Kundenbedürfnisse früher erkannt und schneller in konkrete Lösungen überführt werden. Die Neuausrichtung des Vertriebs ist ein zentraler Baustein der strategischen Weiterentwicklung von Magirus und die Grundlage für weiteres Wachstum. Die Neustrukturierung greift zentrale Elemente des Transformationsplans auf, die auf eine stärkere Kundenorientierung und eine effizientere Organisation abzielen.

Der direkte Austausch mit Magirus verkürzt Entscheidungswege und erhöht die Transparenz. Kunden profitieren von einer engeren, kontinuierlichen Betreuung sowie von Lösungen, die noch präziser auf ihre operativen Bedarfe zugeschnitten sind. Gleichzeitig ermöglicht die neue Struktur, Markt- und Anwendungsanforderungen systematischer zu erfassen und auszuwerten. So können Entwicklungen frühzeitig erkannt und Innovationen schneller in praxisgerechte Lösungen überführt werden - nah an den realen Einsatzbedingungen und Anforderungen vor Ort.

Fatmir Veselaj, CEO von Magirus, erklärt: 'Mit der Neuausrichtung unseres Vertriebs schaffen wir die Grundlage für eine langfristige Stärkung unserer Kundenbeziehungen und richten unsere Organisation konsequent auf Nähe, Servicequalität und Marktintelligenz aus. So stellen wir sicher, dass Magirus auch künftig ein verlässlicher Partner für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben bleibt - einschließlich Feuerwehren, Katastrophenschutz, Technisches Hilfswerk (THW), Hilfsorganisationen und der Bundeswehr.

' Im Zuge der Neuausrichtung werden bestehende Händlerbeziehungen neu geordnet. Dabei bedeutet die Veränderung in einigen Fällen, dass Partnerschaften nicht fortgeführt werden. Thorsten Marquardt, Head of Global Sales bei Magirus, sagt: 'Wir sind dankbar für die Unterstützung, die wir durch unsere bisherigen Partner erfahren haben, und setzen zugleich auf neue Formen der Kooperation, die den nachhaltigen Erfolg und die bestmögliche Betreuung unserer Kunden sicherstellen.

' Parallel dazu spricht Magirus in ausgewählten Märkten mit bestehenden Händlern und Vertriebspartnern über zukunftsorientierte Nachfolge- und Strukturmodelle. Im Fokus stehen langfristige Stabilität, regionale Präsenz und die gemeinsame Weiterentwicklung der Marktorganisation. Magirus ist ausdrücklich offen für Kooperationsformen, die über klassische Vertriebsstrukturen hinausgehen. Parallel zur Neuausrichtung in Deutschland intensiviert Magirus die Betreuung seiner internationalen Märkte.

Unter der Leitung von Andreas Wenzel, der langjährige Erfahrung im internationalen Vertrieb mitbringt, wird das globale Vertriebsteam ausgebaut und weiterentwickelt. Ziel ist es, Händler und Partner weltweit noch enger zu begleiten, Marktpotenziale systematischer zu erschließen und Kunden in allen Regionen schneller und direkter zu unterstützen.

Gleichzeitig treibt Magirus den Ausbau eigener Landesgesellschaften konsequent voran: Nach der Gründung der Magirus Schweiz und der Eröffnung des neuen Standorts in Schongau im Kanton Luzern im Jahr 2025 sowie der aktuell laufenden Etablierung einer eigenen Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten steht als nächster Schritt der Aufbau einer Landesgesellschaft in Spanien und Polen an. Mit dieser stärkeren regionalen Präsenz schafft Magirus zusätzliche Nähe zu seinen Märkten und verbessert die Verfügbarkeit seiner Produkte und Services weltweit.

Mit dem Ausbau seiner internationalen Vertriebsstrukturen verfolgt Magirus konsequent das Ziel, Kunden weltweit direkter zu begleiten, regionale Marktanforderungen besser zu verstehen und seine Rolle als verlässlicher Partner für öffentliche Sicherheit und kritische Infrastruktur international weiter auszubauen





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