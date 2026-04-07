Magic Pass erzielt Rekord bei Vorverkäufen: Verkäufe steigen um 23 Prozent

Der Bergbahnen-Tarifverbund Magic Pass verzeichnete einen Rekord bei den Vorverkäufen für die kommende Saison. Die Verkäufe stiegen um 23 Prozent, wobei die Deutschschweiz und insbesondere die Kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden und Bern deutliche Zuwächse verzeichneten. Die Genossenschaft hebt aufgrund der positiven Entwicklung ihre Prognosen an.

Der Bergbahnen-Tarifverbund Magic Pass vermeldet einen beeindruckenden Erfolg bei den Vorverkäufe n für die kommende Wintersaison . Zwischen dem 10. März und dem 7. April konnte die Genossenschaft mehr als 341.000 Abonnement s verkaufen, was einen signifikanten Anstieg von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Diese bemerkenswerte Leistung unterstreicht die wachsende Beliebtheit des Magic Pass und seine Attraktivität für Wintersportbegeisterte in der Schweiz und darüber hinaus.

Die gesteigerte Nachfrage zeigt das Vertrauen der Kunden in das Angebot des Magic Pass und die Qualität der angeschlossenen Skigebiete. Dieser Rekordverkauf unterstreicht die starke Position des Magic Pass im Wettbewerb der Skitickets und Abonnement-Angebote. Die Entwicklung signalisiert eine positive Dynamik für die kommenden Wintermonate und lässt auf eine erfolgreiche Saison hoffen. Die Genossenschaft reagiert auf diesen Erfolg mit einer Anpassung ihrer Prognosen, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung weiter stärkt. Dieser Erfolg unterstreicht auch die effektive Marketingstrategie und die kundenorientierten Angebote des Magic Pass, die das Interesse der Kunden wecken und sie zum Kauf eines Abonnements bewegen.\Besonders hervorzuheben ist die außergewöhnliche Entwicklung in der Deutschschweiz, wo die Verkäufe um imposante 40 Prozent zulegten. Einzelne Kantone verzeichneten sogar noch deutlichere Zuwächse: Luzern konnte seine Verkäufe um beachtliche 74 Prozent steigern, Nidwalden sogar um unglaubliche 348 Prozent, Obwalden um 34 Prozent und Bern um 24 Prozent. Diese beeindruckenden Ergebnisse zeigen die wachsende Akzeptanz und Popularität des Magic Pass in der Deutschschweiz. In der Romandie stiegen die Vorverkäufe ebenfalls, wenn auch in einem etwas moderateren Umfang von 8 Prozent. Insgesamt konnte der Magic Pass innerhalb von nur vier Wochen über 86.000 Neukunden gewinnen, was einem Zuwachs von 63 Prozent entspricht. Der Kanton Bern stach dabei besonders hervor, da hier durch den Beitritt der Skiregion Gstaad zum Westschweizer Tarifverbund eine deutliche Steigerung der Kundenzahlen erzielt wurde. Diese geografische Verteilung der Verkaufszahlen unterstreicht die breite Attraktivität des Magic Pass und seine Fähigkeit, Kunden in verschiedenen Regionen der Schweiz anzusprechen und zu begeistern. Der Erfolg in der Deutschschweiz, insbesondere in Kantonen wie Nidwalden, unterstreicht die Bedeutung gezielter Marketingmaßnahmen und die Anpassung an regionale Präferenzen.\Angesichts der positiven Entwicklung und des starken Vorverkaufs hebt die Genossenschaft ihre Prognosen für die kommende Saison an. Ursprünglich wurde mit dem Verkauf von 330.000 Abonnements gerechnet, nun geht der Magic Pass von 390.000 bis 400.000 verkauften Abonnements aus. Dies unterstreicht das Vertrauen in die anhaltende Nachfrage und die Attraktivität des Angebots. Der erwartete Umsatz liegt bei über 155 Millionen Schweizer Franken. Eine wichtige Information für potenzielle Kunden ist, dass das Abonnement für Kinder zu einem vergünstigten Preis angeboten wird. Die Preisstufe für Kinder gilt bis zum 5. Mai. Das Abonnement bietet im Winter Zugang zu über 100 Skigebieten und im Sommer zu 53 Destinationen, was es zu einem attraktiven Angebot für ganzjährige Freizeitaktivitäten macht. Die angehobenen Prognosen und die angepassten Umsatzerwartungen spiegeln das Vertrauen in die Marktposition und die Zukunft des Magic Pass wider und signalisieren eine stabile und wachsende Präsenz im Wintersportmarkt. Die Kombination aus attraktiven Angeboten, der Erweiterung des Gebiets und der effektiven Marketingstrategie hat sich als Erfolgsrezept erwiesen





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