Madonnas provokante Szenen im neuen Albumtrailer

Die anregenden Szenen im neuen Albumtrailer von Madonna geben zu reden. In einem 13-minütigen Video liefert der Popstar anregende Szenen. Ein 13-minütiger Vorgeschmack voller Anreglichkeiten. Und so viel sei verraten: Auch wenn die Sängerin bereits für kontroverse Inhalte bekannt ist, geht es 'Sex sells' – in ihrem neuen Musikvideo scheint Madonna ganz darauf zu setzen.

Sie stürmt in die Männertoilette und verschwindet mit jemandem in der Kabine. Die anregenden Szenen im neuen Albumtrailer von Madonna geben zu reden. In einem 13-minütigen Video liefert der Popstar anregende Szenen.

Ein 13-minütiger Vorgeschmack voller Anreglichkeiten. Und so viel sei verraten: Auch wenn die Sängerin bereits für kontroverse Inhalte bekannt ist, geht es 'Sex sells' – in ihrem neuen Musikvideo scheint Madonna ganz darauf zu setzen. Gleich zu Beginn blickt ein auffällig helles Licht in verschiedenen Positionen durch ihren Intimbereich. Anschliessend räkelt sich die 67-Jährige im Wald.

Nach einer chaotisch anmutenden Autofahrt landet sie mit 'Espresso'-Interpretin Sabrina Carpenter (27) in einem Club. Spätestens hier sind die Szenen nicht mehr ganz jugendfrei. In einem heutigen Lederkleid stürmt sie auf das Männer-WC – und zieht Madonna stürmt in die Männertoilette, offenbar wird sie von wilden Fantasien verfolgt. In der Kabine verschwindet Madonna dann aber mit einem anderen Typen.

Hinter verschlossenen Türen schalten die beiden voller Leidenschaft in den Fummel-Modus. Die 'Da kommt selbst die britische Schauspielerin Gwendoline Christie (47), die das Lustspiel von oben über die Trennwand heimlich beobachtet, nicht mehr aus dem Staunen heraus. Der Trailer zu Madonnas neuem Album zeigt wilde Szenen in einem Club, darunter finden sich auch prominente Kollegen.

Für die provokante Visualisierung ihrer musikalischen Werke lobt einer in den Kommentaren: 'In einer Ära, die von zweiminütigen Songs und 15-sekündigen, selbstgemachten Handyvideos dominiert wird, hat uns Madonna gerade ein zehnminütiges, filmisches Musikerlebnis voller Kunstfertigkeit und Storytelling beschert.

' Viele Fans zeigen sich begeistert über die provokanten Szenen, die man sich beim Popstar gewöhnt hat. Auch dieser Fan ist komplett aus dem Häuschen: 'Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Von den Po-Lasern zu 'Versteckt das Kokain' – Immer wieder sorgt Madonna mit Äusserlichkeiten für Gesprächsstoff, doch es ist wohl zugleich der Schlüssel zu ihrem Erfolg





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Madonna Albumtrailer Prokative Szenen Sex Sells Espresso Gwendoline Christie Prominente Kollegen Kunstfertigkeit Und Storytelling Äusserlichkeiten Für Gesprächsstoff

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sloterdijk über die neuen Fürsten der WeltpolitikIn seinem neuen Buch analysiert Peter Sloterdijk die Brutalisierung der Weltpolitik und vergleicht heutige Herrscher wie Trump, Putin und Xi Jinping mit Machiavellis Fürsten. Er warnt vor dem Rückfall hinter demokratische Errungenschaften.

Read more »

Andrea Abderhalden-Hämmerli zur neuen St. Galler Kantonsratspräsidentin gewähltDie FDP-Politikerin Andrea Abderhalden-Hämmerli wurde zu Beginn der Junisession mit 107 von 109 Stimmen zur Präsidentin des St. Galler Kantonsrats gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Walter Freund (SVP) an, neuer Vizepräsident ist Remo Maurer (SP). In ihrer Antrittsrede betonte sie Werte wie gegenseitigen Respekt, Klarheit und fairen Umgang. Die 48-Jährige bringt Erfahrung als Gemeinderätin und Schulratspräsidentin mit und stammt aus einer Schwingerfamilie.

Read more »

Madonnen-Bild: Italiens Kulturministerium irrt sich um 500 JahreDas italienische Kulturministerium hat sich schwer beim Alter eines Madonnen-Bildes verschätzt und es zum Verkauf in die Schweiz frei gegeben. Die «Madonna mit Kind» stammt nicht aus dem Jahr 1850, sondern von 1350. Das Bild ist plötzlich sehr viel mehr wert – und hätte eigentlich gar nicht ausgeführt werden dürfen.

Read more »

Madonna's Provokative New Music Video Sparks ControversyThe Queen of Pop, Madonna, has released a controversial new music video for her song 'Confessions II'. The ten-minute clip features provocative scenes, celebrity guest appearances, and a focus on themes of identity, freedom, and self-determination. The video also showcases Madonna's continued use of provocative imagery and themes, even at 67 years old.

Read more »