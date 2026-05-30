Madonna hat in einem Interview mit dem Online-Portal Page Six offen über ihr Liebesleben und frühere Affären gesprochen. Sie grenzt die Auswahl entscheidend ein, wenn sie gefragt wird, welcher ihrer Liebhaber der beste gewesen sei.

Madonna nennt John Kennedy Jr. als besten Liebhaber ihres Lebens. Die 67-Jährige hat in einem Interview mit dem Online-Portal Page Six offen über ihr Liebesleben und frühere Affären gesprochen.

Sie grenzt die Auswahl entscheidend ein, wenn sie gefragt wird, welcher ihrer Liebhaber der beste gewesen sei. Sie wolle nur tote Menschen nennen, stellt Madonna klar. Anschliessend flüstert sie, dass es sich um John Kennedy Jr. gehandelt habe. Madonna und John Kennedy Jr. verbanden in den späten 1980er-Jahren eine kurze Liaison.

So sollen die Musikerin und der Jurist sich nach der Scheidung von Madonna und ihrem ersten Ehemann, Schauspieler Sean Penn, gedatet haben. Page Six zufolge gehe aus einer 2024 veröffentlichten Kennedy-Biografie jedoch hervor, dass es sich bei der Affäre nur um ein kurzes Abenteuer gehandelt habe. Am 16. Juli 1999 starb John Kennedy Jr. im Alter von 38 Jahren bei einem Flugzeug-Absturz.

An Bord war auch seine Ehefrau Carolyn Bessette-Kennedy, die er drei Jahre zuvor geheiratet hatte





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