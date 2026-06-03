Vier Freundinnen aus Zürich haben einen Kurzfilm gedreht, der über 800 Franken an Spenden einbrachte. Sie haben in der Kategorie Freunde/Geschwister einen Sternenwochen Award gewonnen.

Mädchen aus Zürich erhalten Preis für ihre Spendensammlung . Vier Freundinnen aus Zürich haben zusammen einen Kurzfilm gedreht, der über 800 Franken an Spenden einbrachte. Sie haben in der Kategorie Freunde/Geschwister einen Sternenwochen Award gewonnen.

Die Sternenwochen sind eine Initiative von Unicef und der Zeitschrift Schweizer Familie. Sie versammeln Kinder in der Schweiz und Liechtenstein, um mit kreativen Ideen Spenden für Not leidende Kinder zu sammeln. In den letzten 22 Jahren kamen durch das Engagement rund 9 Millionen Franken zusammen. Über 4000 Kinder beteiligten sich dieses Jahr an den Sternenwochen und sammelten insgesamt 354'000 Franken.

Die Spenden kommen sudanesischen Flüchtlingskindern im Tschad zugute, die aufgrund der Krisensituation ihre Heimat verlassen mussten. Das Geld aus der Spendensammelaktion soll helfen, die Lebensbedingungen dieser Familien zu verbessern. Dazu gehören medizinische Behandlungen, Impfaktionen und der Ausbau von Wasser- und Sanitäranlagen. Auch kinderfreundliche Räume werden geschaffen, um den Kindern Sicherheit und Unterstützung zu bieten.

Die Sternenwochen haben in den letzten Jahren bereits viele Kinder und Familien unterstützt. Sie haben medizinische Hilfe für bedürftige Familien geleistet und ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre Kinder in Schulen zu schicken. Die Kinder haben auch die Möglichkeit, sich in kinderfreundlichen Räumen aufzuhalten und sich von den Strapazen der Flucht zu erholen. Die Sternenwochen sind eine wichtige Initiative, um Not leidende Kinder und Familien zu unterstützen.

Sie zeigen, dass jeder Mensch etwas tun kann, um anderen zu helfen. Die Mädchen aus Zürich haben gezeigt, dass auch Jugendliche etwas tun können, um anderen zu helfen. Sie haben einen Kurzfilm gedreht, der über 800 Franken an Spenden einbrachte. Sie haben in der Kategorie Freunde/Geschwister einen Sternenwochen Award gewonnen.

Die Sternenwochen sind eine wichtige Initiative, um Not leidende Kinder und Familien zu unterstützen. Sie zeigen, dass jeder Mensch etwas tun kann, um anderen zu helfen





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