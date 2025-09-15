Macron unter Druck: Sturz der Regierung und Forderungen nach Rücktritt

Nach dem Vertreibung der Regierung unter Emmanuel Macron wächst der Druck auf den Präsidenten in Frankreich. Das Volk fordert seinen Rücktritt, während Rechtspopulisten ihre Chance sehen.

Nach dem Abgang der französischen Regierung unter Emmanuel Macron stellt sich die Frage nach der Zukunftsfähigkeit des Präsidenten im Amt. Obwohl der Volkswillen klar für einen Rücktritt Macron s spricht, beharrt dieser auf seiner Position. Es zeichnet sich ein Bild ab, das einen Präsidenten gegen sein Volk darstellt. Die Regierung von Emmanuel Macron ist gefallen. Das französische Volk fordert nun auch den Rücktritt des Präsidenten selbst. Dieser hält jedoch konsequent an seinem Amt fest.

Gleichzeitig sehen die Rechtspopulisten eine sich anbahnende Chance und gewinnen auch in den Großstädten bisher ungeahnten Zuspruch. Stefan Brändle, Frankreich-Korrespondent bei CH Media, erklärt: «Der Sturz der Regierung ist eine Kombination aus schlechter Finanzpolitik und mangelnder Sympathie gegenüber Präsident Macron. Die Französinnen und Franzosen sind wütend und wollen Macron loswerden. Aktuell sehen wir einen Präsidenten, der gegen sein Volk arbeitet.» Wie kam es überhaupt zum Regierungssturz? Wie entwickelt sich die Situation in Frankreich weiter? Und was denken die Menschen auf der Straße? Nach dem Fall der Regierung Bayrou steht ein Neustart in Frankreich an. Macron präsentiert schnell einen neuen Premierminister. Die Frage bleibt jedoch offen, ob dieser die drohenden Krisen abwenden kann. Die Regierung in Paris ist Geschichte: Das Parlament hat Premierminister François Bayrou das Vertrauen entzogen. Europa blickt mit Besorgnis auf die Finanzlage Frankreichs.





