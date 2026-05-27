Machtkampf beim FC St.Gallen beigelegt: Hüppi und Verwaltungsrat bleiben im Amt

Nach dem Cupsieg eskalierte die Führungskrise beim FC St.Gallen. Präsident Matthias Hüppi und der Verwaltungsrat setzen sich gegen die Abwahlpläne durch. Die Grossaktionäre Patrick Thoma und Roland Gutjahr ziehen sich zurück.

Das Hickhack beim FC St.Gallen ist beendet: Präsident Matthias Hüppi und der bestehende Verwaltungsrat um Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer und Benedikt Würth können ihre Arbeit fortsetzen.

Die Grossaktionäre Patrick Thoma und Roland Gutjahr hingegen ziehen sich zurück und geben ihre Anteile ab. Dies wurde an einer Medienkonferenz am Mittwoch bestätigt. Hüppi wählte versöhnliche Worte und appellierte an die Vernunft der Fans und Aktionäre. Er erklärte, dass Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit für ihn zentrale Werte seien, und verurteilte jegliche Form von Hass und Hetzjagden, denen die beiden abtretenden Aktionäre in den letzten Tagen ausgesetzt waren.

Sie sehen sich massiven Drohungen gegenüber, was sofort aufhören müsse. Die Krise eskalierte nach dem Cupsieg der Espen, als bekannt wurde, dass vier Verwaltungsräte durch neue Kandidaten ersetzt werden sollten. Geplant war, Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer und Benedikt Würth durch den früheren St.Galler Regierungsrat Stefan Kölliker, Ex-Dortmund- und Basel-Torhüter Marwin Hitz, den Treuhänder Urs Baumer und die Rechtsanwältin Martina Wüthrich zu ersetzen. Die Zukunft von Präsident Hüppi war dabei ungewiss.

Dieser Vorstoss stiess auf breiten Widerstand in der Fanbasis, der Politik und bei wichtigen Sponsoren, die hinter Hüppi und dem bestehenden Verwaltungsrat standen. Die Fangemeinde drohte mit Protestaktionen und Kündigungen von Saisonkarten. Der St.Galler Stadtrat unterstützte Hüppi ebenfalls. Die Aktionäre Reto Preisig und Philipp Bienz informierten an der Medienkonferenz über die neuen Eigentumsverhältnisse.

Roland Gutjahr und Patrick Thoma haben ihre Anteile abgegeben. Das neue Aktionariat vertraue dem bestehenden Verwaltungsrat voll und ganz. Sie räumten ein, dass in der Kommunikation Fehler gemacht wurden, die nun gemeinsam aufgearbeitet werden sollen. Ziel sei es, dass wieder Ruhe beim FC St.Gallen einkehre und der Fokus auf den sportlichen Erfolg gerichtet werden könne.

Hüppi betonte, er sei weder ein Alleinherrscher noch ein Sololäufer, und lehnte Begriffe wie "Machtkampf" oder "Sieg" ab. Es gehe um Prinzipien und den Zusammenhalt des Vereins. Der FC St.Gallen blickt nun nach vorne, mit einem gefestigten Führungsgremium und einem Neuanfang im Aktionariat





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