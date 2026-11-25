Das MacBook Air mit M5-Chip ist bei Amazon nun nur noch 1149 Euro statt 1399 Euro verfügbar. Wir zeigen die technischen Details und den neuen Bestpreis.

Apple hat mit dem MacBook Air ein Notebook auf den Markt gebracht, das sich an Nutzer richtet, die ein leistungsstarkes Gerät für Büroanwendungen, Studium und kreative Aufgaben suchen, dabei aber auf ein vergleichsweise leichtes Format setzen. Bei Amazon ist das Modell aktuell als Bestseller Nummer 1 gelistet und wurde innerhalb des vergangenen Monats von mehr als 1.000 Kunden erworben. Mit einer Bewertung von 4,8 von 5 Sternen bei über 450 Rezensionen stößt das Gerät auf breite Zustimmung in der Käuferschaft.

Der neue Tiefstpreis im Detail

Der Preis für das MacBook Air in der Konfiguration mit 16 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher liegt bei Amazon aktuell bei 1.149 Euro. Dies entspricht einem Rabatt von 18 Prozent beziehungsweise einer Ersparnis von 250 Euro gegenüber der angegebenen UVP von 1.399 Euro. Mit diesem aktuellen Angebot von 1.149 Euro liegt der Preis nahe am bisherigen unteren Preisbereich und stellt einen neuen Tiefstpreis seit Juli dar. Seit Juli war das Notebook nicht mehr so günstig erhältlich. Zuvor bewegte sich der Preis zwischen 1.229 und 1.119 Euro.

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Leistung durch Apple M5 Chip

In dem MacBook Air arbeitet der M5-Chip von Apple mit einer 10-Core-CPU und einer 8-Core-GPU. Die CPU besteht aus vier Super-Kernen und sechs Effizienz-Kernen. Zusammen mit 16 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher soll der Prozessor Anwendungen schnell ausführen und auch mehrere gleichzeitig geöffnete Programme flüssig bewältigen. Bei den CPU-Messungen mit Geekbench 6 und Cinebench 2024 lag die Leistung rund 15 Prozent über der des Vorgängers mit M4. Bei der Umwandlung eines 4K-Videos benötigte das M5-Modell zudem rund 20 Prozent weniger Zeit als sein Vorgänger.

Schwerpunkt auf KI und Neuheit

Ein Schwerpunkt liegt außerdem auf KI-Anwendungen. Dafür verfügt der M5 über eine 16-Core Neural Engine und Neural Accelerators in der GPU. Apple Intelligence ist direkt in macOS integriert und soll unter anderem beim Schreiben, Formulieren und Erledigen alltäglicher Aufgaben helfen. Apple hebt dabei insbesondere den Datenschutz hervor. Die GPU unterstützt zudem hardwarebeschleunigtes Raytracing. Auch im Test zeigte sich ein deutlicher Leistungssprung bei GPU-Berechnungen für KI-Aufgaben gegenüber dem M4.

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Display und Akkulaufzeit

Das Display misst 13,6 Zoll und basiert auf Apples Liquid-Retina-Technologie mit IPS. Es löst mit 2.560 x 1.664 Pixeln auf und erreicht eine Helligkeit von bis zu 500 Nits. Dazu kommen die Unterstützung für eine Milliarde Farben, der P3-Farbraum und True Tone. Dies ist insbesondere relevant, wenn man mit Fotos und Videos arbeitet und Texte liest und bearbeitet. Apple gibt für das MacBook Air bis zu 18 Stunden Videostreaming und bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen an. Damit soll das Gerät auch längere Arbeitstage ohne Steckdose überstehen. Die tatsächliche Laufzeit hängt allerdings von der Nutzung und den ausgeführten Anwendungen ab.

Anschlüsse und Konnektivität

Für drahtlose Verbindungen ist Apples N1-Chip zuständig. Er unterstützt WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread. Bei den Anschlüssen stehen zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse mit USB-C zur Verfügung. Sie unterstützen unter anderem das Laden, DisplayPort und Datenübertragungen mit bis zu 40 Gbit/s. Hinzu kommen ein Magsafe-3-Ladeanschluss und ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Über die Thunderbolt-Anschlüsse können Sie bis zu zwei externe Displays anschließen. Das integrierte Display können Sie dabei weiterhin mit voller Auflösung nutzen.