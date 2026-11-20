Disney plant eine Fortsetzung von Kevin Allein zu Haus mit Macaulay Culkin. Seth Rogen und Evan Goldberg entwickeln das Drehbuch für die neue Komödie.

Der Kinoklassiker Kevin Allein zu Haus wird fortgesetzt. Disney plant aktuell einen dritten Teil der Reihe, der Macaulay Culkin in seiner ikonischen Hauptrolle als Kevin McCallister zurückbringt. Die Branchenmedien Hollywood Reporter und Variety berichten von den laufenden Planungen für das Projekt.

Der vierundvierzigjährige Schauspieler könnte also nach fast vier Jahrzehnten wieder als das verlassene Kind auf der Leinwand zu sehen sein. Die Produktionsfirma Disney bereitet diese Neuauflage vor, um das Franchise mit dem ursprünglichen Star wiederzubeleben und das nostalgische Potenzial zu nutzen.

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Produktionsteam und kreative Kraft

Die kreative Leitung für das Drehbuch und die Produktion liegt in den Händen von Star-Komiker Seth Rogen. Gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Evan Goldberg übernimmt das Duo die Verantwortung für die storybasierte Entwicklung des neuen Films. Diese Kombination aus erfahrenen Produzenten und Komikern deutet auf eine humorvolle Ausrichtung hin.

Details zur Regie und zur genauen Handlung des dritten Teils stehen noch nicht zur Verfügung. Es bleibt abzuwarten, welche kreativen Wege das Team mit Rogen und Goldberg einschlagen wird, um die Erwartungen der Fans an den neuen Streifen zu erfüllen.

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Historie und frühere Projekte

Der erste Film Kevin Allein zu Haus startete vor gut dreißig Jahren in den Kinos. Regisseur Chris Columbus führte nach einem Drehbuch von John Hughes die Kamera. Der Streifen erzählte die Geschichte einer US-Familie, die ihren jüngsten Sohn bei der Abreise nach Europa vergisst.

Kevin muss sich daraufhin allein gegen Einbrecher zur Wehr setzen und nutzt erfinderische Fallen. Die Fortsetzung Kevin - Allein in New York folgte 1992 mit Chris Columbus in der Regie. Macaulay Culkin wurde durch diese Rollen zum weltweiten Kinderstar. Spätere Verfilmungen wie 2021 mit Archie Yates als Max blieben ohne Culkin.

Vergangenheit und zukünftige Pläne

Macaulay Culkin äußerte sich bereits im vergangenen Jahr zu möglichen Fortsetzungen. In einem Interview mit dem Promiblatt People in Kalifornien erwähnte er eine Story-Idee für einen neuen Teil. Der Schauspieler beschrieb eine fiktive Situation, in der er als gescheideter Vater aus dem Haus ausgeschlossen wird.

In diesem Szenario müsste er sich Fallen stellen, die sein Kind für ihn vorbereitet. Diese Anspielung auf die Handstruktur des Originalfilms zeigt das Interesse des Schauspielers an einer Rückkehr. Die konkreten Details der aktuellen Disney-Produktion werden erst später enthüllt werden.