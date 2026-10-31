Mac Mini M6 erstmals unter 900 Euro erhältlich

Der Mac Mini mit M6-Chip ist im Angebot erstmals unter 900 Euro zu haben. Die 16-GB-/256-GB-Version kostet 150 Euro weniger als die UVP von 1.049 Euro.

Der Mac Mini mit dem neuen M6-Chip von Apple ist erstmals für unter 900 Euro erhältlich. In den vergangenen Tagen sank der Preis schrittweise von 949 Euro über 926 Euro auf das aktuelle Angebotsniveau. Die 16-GB-/256-GB-Version ist derzeit um 14 Prozent reduziert und liegt damit 150 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 1.049 Euro. Das entspricht einem neuen Tiefstpreis für den kompakten Apple -Rechner.

Mac Mini M6 mit starker Ausstattung

Angetrieben wird der Mac Mini durch Apples M6-Chip mit einer 12-Core-CPU und einer 12-Core-GPU. Die CPU kombiniert zwei Super-Kerne mit vier Performance-Kernen und sechs Effizienz-Kernen. Hinzu kommen hardwarebeschleunigtes Raytracing und eine Dual 16-Core Neural Engine. Die angebotene Variante verfügt über 16 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher und eine 256 GB große SSD.

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Apple positioniert den M6 auch für KI-Anwendungen. Der Chip soll laut den angegebenen Daten bis zu 4,8 Mal mehr KI-Performance bieten und verfügt über einen Neural Accelerator in jedem GPU-Kern. Anspruchsvollere KI-Workflows wie große Sprachmodelle können direkt auf dem Gerät laufen. Apple Intelligence und Siri AI sind ebenfalls Bestandteil des Systems.

Anschlüsse und Display-Unterstützung

Auf der Vorderseite finden sich zwei USB-C-Anschlüsse mit USB 3 und bis zu 10 Gbit/s sowie ein 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss. Auf der Rückseite sitzen drei Thunderbolt-4-Anschlüsse mit bis zu 40 Gbit/s, ein HDMI-Anschluss und ein 2,5-Gbit-Ethernet-Anschluss. Optional unterstützt der Ethernet-Anschluss auch 10 Gbit/s.

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Der Mac Mini kann bis zu drei externe Displays ansteuern. Möglich sind unter anderem zwei Displays mit bis zu 6K bei 60 Hertz oder 4K bei 165 Hertz sowie ein drittes Display mit bis zu 5K bei 60 Hertz über Thunderbolt oder 4K bei 60 Hertz über HDMI. Je nach Konfiguration sind auch bis zu 8K bei 60 Hertz, 5K bei 120 Hertz oder 4K bei 240 Hertz möglich.

Kompaktes Gehäuse und Bewertungen

Der Mac Mini misst 12,7 x 12,7 x 5 Zentimeter und wiegt 670 Gramm. Damit lässt sich der Rechner beispielsweise unter einem Monitor platzieren. Zum Lieferumfang gehören der Mac Mini und ein 1,8 Meter langes Netzkabel. Auch die 512-GB-Version ist derzeit um 11 Prozent auf Tiefstpreis reduziert.

Die 17 Bewertungen bei Amazon fallen mit 4,7 von 5 Sternen positiv aus. Nutzer erwähnen, dass das Modell wie gewohnt leise und schnell arbeitet, die Leistung entsprechend hoch ist und man das Gerät auf jeden Fall erneut kaufen würde. Auch Macwelt kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: Der Mac Mini M6 bietet deutlich mehr Leistung als das M4-Modell und kommt in manchen Bereichen sogar an den M4 Pro heran.

Positiv fallen außerdem die 12 CPU- und GPU-Kerne sowie die verdoppelte Neural Engine auf. Dem stehen der deutlich höhere Preis im Vergleich mit dem Vorgänger und die nur 256 GB große SSD des Basismodells gegenüber.