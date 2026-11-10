M. John Harrison gewinnt Booker-Preis mit 81 Jahren

Der 81-jährige M. John Harrison erhält den prestigeträchtigen Booker-Preis für seinen dystopischen Roman The End of Everything und bricht damit den Altersrekord.

Der englische Schriftsteller M. John Harrison hat den renommierten Booker-Preis gewonnen und dabei einen historischen Meilenstein gesetzt. Mit einem Alter von 81 Jahren ist er der bisher älteste Preisträger in der langen Geschichte der Auszeichnung. Harrison erhielt die Trophäe für seinen dystopischen Roman The End of Everything, der eine fiktive Zukunftsvision darstellt.

Dystopische Invasion in Kent

Das preisgekrönte Werk schildert eine naheliegende Zukunft, in der außerirdische Wesen namens iGhetti Großbritannien angreifen. Die Handlung konzentriert sich auf die Protagonisten Phillip Tennent und seine Tante Marnie. Sie leben in einem Ort an der Küste der Grafschaft Kent und müssen sich durch diverse Gefahren und Schwierigkeiten navigieren. Für das Buch gibt es derzeit noch keinen offiziellen deutschen Titel.

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Jury lobt originellen Denkstil

Die Jury hob die besonderen Qualitäten des Autors hervor. Stiftungsgeschäftsführerin Gaby Wood würdigte Harrison als genuin originellen Denker, der sich der Einordnung in ein festes Genre widersetze. Sie betonte, dass Harrison Ideen ernst nehme und nicht nur oberflächlich unterhalte. Diese Einschätzung wurde durch die Begründung der Jury-Vorsitzenden Mary Beard untermauert.

Hohes Preisgeld und lange Tradition

Der Booker-Preis gilt als der prestigeträchtigste Literaturpreis in Großbritannien und ist mit 50.000 Pfund dotiert. Dies entspricht einem Betrag von knapp 60.000 Euro. Die Auszeichnung wird seit 1969 vergeben und hat sich im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt. Bis 2013 war sie ausschließlich Autoren aus dem Commonwealth und Irland vorbehalten, deren Romane in Großbritannien veröffentlicht wurden.

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Ältere Preisträger und internationale Öffnung

Seit 2014 sind auch Autoren aus anderen englischsprachigen Ländern zur Teilnahme zugelassen. Zu den früheren bekannten Preisträgern gehören Namen wie Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro und Hilary Mantel. Margaret Atwood hielt zuvor den Altersrekord, als sie den Preis im Jahr 2019 für ihren Roman The Testaments erhielt. Harrison übertrifft diesen Rekord nun deutlich.

Vorherige Werke des Autors

M. John Harrison hat bereits mehr als zehn Romane veröffentlicht und ist somit ein erfahrener Autor. Zu seinen früheren Werken gehören Science-Fiction-Romane, die auch auf Deutsch erschienen sind. Dazu zählen insbesondere Die Centauri-Maschine sowie die Trilogie Licht. Seine bisherigen Veröffentlichungen zeigen eine starke Verbindung zum Genre der Science-Fiction, was auch für das aktuelle Buch relevant ist.