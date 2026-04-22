Lyriden-Meteorschauer erreicht Höhepunkt: Bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde erwartet

Der Lyriden-Meteorschauer erreicht seinen Höhepunkt. Günstige Bedingungen mit dunklem Himmel und klarem Wetter versprechen eine beeindruckende Beobachtungsmöglichkeit. Bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde können in den frühen Morgenstunden sichtbar sein.

Der Höhepunkt des Lyriden - Meteorschauer s steht bevor und verspricht eine beeindruckende Himmelsvorstellung. Unter idealen Bedingungen können Beobachter in den frühen Morgenstunden bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde entdecken.

Die diesjährigen Sichtverhältnisse sind besonders günstig, da der Mond bereits um Mitternacht untergeht, was zu einem deutlich dunkleren Himmel in den Stunden vor Sonnenaufgang führt. Dies ermöglicht eine klarere Sicht auf die zarten Lichtstreifen, die entstehen, wenn kleine Staubteilchen des Kometen Thatcher in der Erdatmosphäre verglühen. Wer den Nachthimmel bereits früher erkunden möchte, kann einen faszinierenden Vergleich der hellsten Planeten anstellen.

Venus erscheint kurz nach Sonnenuntergang hoch im Westen und bildet zusammen mit Jupiter und Sirius ein markantes Dreieck am Firmament. Im Osten geht die Leier auf, während im Westen der Orion steht. Über dem Orion erblickt man den Mond, der sich direkt neben dem Jupiter befindet. Obwohl der Meteorschauer bis zum 25.

April andauert, wird die kommende Nacht als die beste Gelegenheit zur Beobachtung angesehen. Die Wettervorhersagen von Meteonews stimmen ebenfalls optimistisch: Der Himmel wird im Laufe des Nachmittags zunehmend klarer, und auch der Donnerstag verspricht wolkenlosen Himmel. Die Sternschnuppen können über den gesamten Himmel sichtbar sein, scheinen jedoch aus der Richtung des Sternbilds Leier zu kommen, welches auch den Namen des Schauers prägt.

Die Leier steigt gegen 22 Uhr im Nordosten auf und erreicht in den frühen Morgenstunden ihre höchste Position am Himmel – dann lohnt sich der Blick besonders. Um die Lyriden optimal zu beobachten, empfiehlt es sich, einen dunklen Ort fernab von störendem Stadtlicht aufzusuchen. Geben Sie Ihren Augen ausreichend Zeit, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen, um auch die schwächeren Sternschnuppen erkennen zu können. Hellere Meteore sind jedoch auch in städtischen Gebieten sichtbar.

Geduld ist dabei ein wichtiger Faktor, da Sternschnuppen oft in Schüben auftreten. Angesichts der kühlen Temperaturen, die in der Nacht auf 2 bis 4 Grad sinken können und sogar Bodenfrost verursachen könnten, ist warme Kleidung unerlässlich. Die Lyriden sind das Ergebnis von Staubpartikeln, die vom Kometen Thatcher hinterlassen wurden. Dieser Komet wurde zuletzt im Jahr 1861 in Erdnähe beobachtet.

Die Leier geht im Osten auf, der Orion steht im Westen, über ihm der Mond und gleich daneben der Jupiter. Die Kombination aus dunklem Himmel, klarem Wetter und der Aktivität des Meteorschauers verspricht eine unvergessliche Nacht für Sternenbeobachter





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