Lyon: Haftstrafen für Überfälle auf Waffengeschäfte – bis zu zwölf Jahre

In Lyon wurden fünf Männer für Überfälle auf Waffengeschäfte in Frankreich und der Schweiz verurteilt. Die Strafen reichen von fünf bis zwölf Jahren. Der Vorfall in der Schweiz endete mit einer Schießerei. Die Staatsanwaltschaft hatte höhere Strafen gefordert. Die Verurteilungen stehen im Zusammenhang mit einer Serie von Einbrüchen in Waffengeschäfte.

Am Freitag wurden in Lyon , Frankreich , fünf Männer zu Haftstrafen zwischen fünf und zwölf Jahren verurteilt. Die Verurteilungen erfolgten aufgrund von Überfällen auf Waffengeschäfte , die im Herbst 2020 in der Schweiz und in Frankreich verübt wurden. Ein besonders dramatischer Vorfall ereignete sich in der Schweiz , in der Nacht zum 30. Oktober 2020, bei dem es zu einer Schießerei zwischen einem Waffenhändler und den Tätern kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Insgesamt zehn Personen aus den Départements Rhône und Isère standen seit zwei Wochen vor der Schwurgerichtskammer des Départements Rhône, wie die Nachrichtenagentur AFP von 20 Minutes zitiert, was die Komplexität und das Ausmaß der Ermittlungen unterstreicht. Die Staatsanwaltschaft hatte deutlich höhere Strafen gefordert, was die Schwere der Taten verdeutlicht.\Die fünf Hauptbeschuldigten, im Alter von 29 bis 40 Jahren, wurden wegen bandenmäßigen Diebstahls schuldig gesprochen. Die ausgesprochenen Strafen beliefen sich auf zwölf, neun, acht, sechs und fünf Jahre Haft. Der Vorwurf des versuchten Mordes, der gegen vier von ihnen erhoben wurde, wurde von den Geschworenen jedoch nicht bestätigt. Dies deutet auf eine gewisse Uneinigkeit in der Bewertung der Tatumstände hin. Eine weitere Angeklagte wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, von denen vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden, da sie gestohlene Ware in erheblichem Umfang unterschlagen hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte für die Hauptbeschuldigten Haftstrafen von bis zu 20 Jahren gefordert, was die Entschlossenheit der Behörden zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität widerspiegelt. Diese hohen Forderungen spiegeln das Ausmaß der begangenen Verbrechen und die kriminelle Energie der Täter wider. Die Verurteilungen stellen einen wichtigen Erfolg für die Justiz dar und senden ein deutliches Signal an potenzielle Straftäter.\Die Verurteilungen stehen im Kontext einer Serie von Einbrüchen in Waffengeschäfte, die nicht nur in Frankreich, sondern auch in der Schweiz stattfanden. In diesem Jahr gab es ebenfalls eine Reihe von Einbrüchen oder versuchten Einbrüchen in Waffengeschäfte in der Schweiz. Betroffen waren Läden in der Ostschweiz, im Wallis und in Zürich. Die Täter entwendeten hauptsächlich Faustfeuerwaffen. Diese Waffen fanden später in der Schweiz und in Frankreich bei Raubüberfällen, Drogendelikten und anderen Verbrechen Verwendung, was die Gefährlichkeit und die kriminelle Energie der Täter unterstreicht. Sicherheitsbehörden stufen die Aktivitäten als organisierte Kriminalität ein, was die Notwendigkeit verstärkter Ermittlungen und präventiver Maßnahmen verdeutlicht. Die Waffenhändler reagieren auf die zunehmende Kriminalität mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen, um ihre Geschäfte und ihre Kunden zu schützen. Diese Maßnahmen umfassen beispielsweise verstärkte Alarmsysteme, Überwachungskameras und verbesserte Zugangskontrollen





