Luzerner verliert nach Familiendrama und Auswanderung alles bei Flutkatastrophe in Dominikanischer Republik

Sergio Esposito aus Luzern erlebte nach dem Mord an seinem Vater und finanziellen Ruin einen Neuanfang in der Dominikanischen Republik. Doch nun wurden sein neu gebautes Haus und sein gesamtes Hab und Gut durch verheerende Überschwemmungen zerstört. Er bittet dringend um Hilfe für sich und die notleidende Bevölkerung.

Ein besonders hartes Schicksal traf Sergio Esposito, einen 54-jährigen Mann aus Luzern, im Jahr 2017. Damals wurde sein Vater Opfer eines brutalen Tötungsdelikts. In den darauffolgenden langwierigen Gerichtsverfahren verlor Sergio Esposito sein gesamtes Vermögen. In der Hoffnung auf einen Neuanfang und um die traumatische Erfahrung hinter sich zu lassen, wanderte er in die Dominikanische Republik aus.

Doch das Schicksal schlug erneut zu: Sein kürzlich erbautes Haus wurde Opfer der jüngsten katastrophalen Überschwemmungen, die das Land heimsuchten. Seit Tagen hört der unaufhörliche Regen in der Dominikanischen Republik nicht auf. Die Niederschläge haben zu verheerenden Überschwemmungen geführt. Flüsse und Seen sind über ihre Ufer getreten und haben massive Schäden an Infrastruktur und Wohnraum hinterlassen. Häuser, Brücken, Schulen und das gesamte Wasserversorgungssystem sind betroffen. Sergio Esposito lebt in Puerto Plata, einer Ortschaft, die besonders stark getroffen wurde. Zahlreiche Häuser stehen unter Wasser, Autos wurden von den Fluten mitgerissen. Er berichtet unter Tränen in einem Videoanruf mit 20 Minuten: „Ich habe mein ganzes Hab und Gut verloren.“ Berichte über Leichen, die im nahegelegenen See treiben, verstärken die ohnehin schon beängstigende Lage. Sergio Esposito war erst vor acht Monaten mit seiner dominikanischen Lebenspartnerin in deren Heimat ausgewandert. Mit eigenen Händen hatte er Land gekauft und sein Traumhaus errichtet. „Wir waren gerade erst fertig mit dem Bauen“, erzählt er. „Ich wollte mir ein neues Leben aufbauen und die Tragödie um meinen Vater endlich hinter mir lassen“, sagte er hoffnungsvoll. Doch dieser erneute Schicksalsschlag reißt ihm erneut den Boden unter den Füßen weg. „Ich habe alles verloren bei diesen Überschwemmungen. Es ist eine Katastrophe für alle, viele ältere Leute sind obdachlos geworden. Auch mein Haus ist bis oben voll mit Wasser. Meine Küche ist buchstäblich davongeschwommen, wir haben auch keine Betten mehr. Nun sind wir vorübergehend bei Bekannten untergekommen.“ Die fortwährenden Regenfälle verschlimmern die Situation. „Wir brauchen dringend Hilfe“, betont Sergio Esposito. Angesichts der dramatischen Umstände hat er eine Spendenaktion ins Leben gerufen, da es an allem fehle – insbesondere an Essen und Kleidung. Die ohnehin schon große Armut im Land macht die Lage noch prekärer. Viele Menschen, insbesondere ältere, haben alles verloren und sind nun obdachlos. In einigen Dörfern sind bis heute keine Hilfsgüter angekommen. Während Notunterkünfte in einigen Gebieten errichtet wurden, suchen Menschen in anderen Ortschaften Zuflucht in Kirchen. Die organisatorische Bewältigung der Krise gestaltet sich schwierig, und die Sicherheit leidet, was zu Plünderungen führt. Mit den gesammelten Spenden möchte Sergio Esposito gezielt den Menschen vor Ort helfen, vor allem den älteren Menschen, die nichts mehr besitzen. Im Moment sind vorrangig Essen und Decken dringend benötigt





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