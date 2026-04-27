Luzerner Theater mit neuer Leitung und vielfältigem Programm in der Spielzeit 2026/27

Katja Langenbach und Wanda Puvogel übernehmen die Leitung des Luzerner Theaters von Ina Karr und präsentieren ein Programm mit 18 Premieren und neun Wiederaufnahmen unter dem Motto «ZeitNah».

Das Luzerner Theater blickt unter neuer Führung in die Spielzeit 2026/27 und setzt dabei auf Kontinuität und gleichzeitig frische Impulse. Katja Langenbach und Wanda Puvogel übernehmen die Leitung von Ina Karr , die das Theater vorzeitig verlässt.

Die neue Spielzeit steht unter dem Motto «ZeitNah» und soll die Nähe zu Publikum, Stadt und Region stärken. Trotz des Wechsels an der Spitze versichern die neuen Intendantinnen, dass das Erbe von Ina Karr weiterhin präsent sein wird, während gleichzeitig neue Akzente gesetzt werden. Das Programm umfasst insgesamt 18 Premieren und neun Wiederaufnahmen, die ein breites Spektrum an Genres abdecken, von Oper und Schauspiel bis hin zu Tanz und Theater für junge Menschen.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Reflexion der Gegenwart und der Auseinandersetzung mit globalen Umwälzungen. Die Opernwelt wird mit Klassikern wie Richard Wagners «Der fliegende Holländer» und der Wiederentdeckung von Joseph Martin Krauss’ «Proserpina» bereichert. Die Eröffnung der Opernsaison erfolgt mit einer Koproduktion mit dem Lucerne Festival: «Mad King & Medea», die Monodramen von Peter Maxwell Davies und Bushra El-Turk präsentiert. Letzteres ist eine Auftragsarbeit, die die Förderung zeitgenössischer Kompositionen unterstreicht.

Die Tanzsparte begrüßt Jae-Duk Kim als neuen «Artist in Residence», der frischen Wind in die Choreografie bringen soll. Im Schauspielbereich stehen Uraufführungen wie Yael Inokais «Das Verhängnis» und Kevin Rittbergers «MARSnaturen» im Mittelpunkt, wobei letzteres eine internationale Koproduktion mit dem Shanghai Dramatic Arts Center darstellt. Das Theater möchte durch Kooperationen und ein vielfältiges Programm ein breiteres Publikum ansprechen und Türen öffnen.

Das Angebot für junge Menschen wird unter der Leitung von Teresa Rotemberg weiter ausgebaut, was sich auch in der Altersstruktur des Publikums widerspiegelt – bereits 25 Prozent der Besucher sind jünger als 30 Jahre. Das Weihnachtsmärchen «Eine Weihnachtsgeschichte» von Charles Dickens wird sowohl für Kinder als auch für Erwachsene aufgeführt. Die neue Leitung betont, dass Theaterbesucher keine aussterbende Spezies sind und dass das Luzerner Theater ein lebendiger Ort der Begegnung und des kulturellen Austauschs bleiben soll.

Das Motto «ZeitNah» soll dabei als Leitfaden dienen, um die Gegenwart zu reflektieren, die Nähe zu den Menschen zu suchen und ein Theater zu schaffen, das für alle zugänglich ist. Die Kombination aus bewährten Formaten und innovativen Projekten verspricht eine spannende und abwechslungsreiche Spielzeit, die das Luzerner Theater als wichtigen kulturellen Ankerpunkt in der Region festigen soll. Die neuen Intendantinnen sehen sich gut gerüstet, um diese Herausforderung anzunehmen und das Theater in eine erfolgreiche Zukunft zu führen





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luzerner Theater Katja Langenbach Wanda Puvogel Ina Karr Spielzeit 2026/27 Theaterprogramm Oper Schauspiel Tanz Zeitnah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Luzerner Theater: Untersuchung bestätigt problematische Zustände in der OperEine externe Untersuchung am Luzerner Theater hat problematische Verhaltensweisen und ein Klima der Angst in der Opernsparte bestätigt. Obwohl kein systematisches Mobbing nachgewiesen wurde, besteht eine erhebliche Vertrauenskrise. Die Theaterleitung hält an der Operndirektorin fest.

Read more »

Video: Luzerner Stadtlauf mit RekordbeteiligungFür viele Luzernerinnen und Luzerner ist das Mitmachen Ehrensache: Heute Nachmittag waren 15'000 Läuferinnen und Läufer am Luzerner Stadtlauf.

Read more »

FC Thun Meistertitel: So läuft das Sofameister-Programm am Sonntag abDer FC Thun könnte am 26. April 2026 den ersten Meistertitel der Clubgeschichte feiern. Die Stockhorn Arena öffnet für ein Public Viewing, danach folgt ein Fanumzug auf den Rathausplatz.

Read more »

Luzerner Theater präsentiert Programm für neue Saison unter Langenbach und PuvogelDas Luzerner Theater hat das Programm für die kommende Saison unter der neuen Doppelintendanz von Katja Langenbach und Wanda Puvogel vorgestellt. Es umfasst 18 Premieren und 9 Wiederaufnahmen unter dem Motto 'ZeitNah', mit einem Fokus auf Aktualität und räumlicher Nähe. Ein Musical, 'My Fair Lady', kehrt nach langer Zeit zurück, während die Operette fehlt. Das Schauspiel bietet einen Mix aus Klassikern und neuen Stücken, und der Tanz erhält mehr Gewicht.

Read more »

Neue Co-Intendanz des Luzerner Theaters stellt erstes Programm vorDie neue Intendanz des Luzerner Theaters hat am Montag das Programm ihrer ersten Spielzeit präsentiert. Katja Langenbach und Wanda Puvogel stellen diese unter das Motto 'ZeitNah'. Sie umfasst 18 Premieren.

Read more »

Luzerner Theater bedauert schlechtes Arbeitsklima in OpernsparteIn der Opernsparte des Luzerner Theaters war das Arbeitsklima 'angespannt'. Dies hat eine externe Untersuchung aufgezeigt, wie das Theater am Montag einen Bericht der 'Luzerner Zeitung' vom Samstag bestätigte.

Read more »