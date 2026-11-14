Luzerner Fasnachtsplakette 2027 enthüllt: Motiv 'Voll in Fahrt a d'Fasnacht' aus Kriens

Das Lozärner Fasnachtskomitee stellt die offizielle Plakette für 2027 vor. Das Design stammt von einer Künstlerin aus Kriens und würdigt das handwerkliche Engagement für das Kulturgut.

Das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK) hat die offizielle Fasnachtsplakette für das Jahr 2027 enthüllt. Das Design mit dem Motto "Voll in Fahrt a d'Fasnacht" stammt aus Kriens. Diese Vorankündigung erfolgt deutlich vor dem eigentlichen Beginn des närrischen Treibens im nächsten Jahr.

Design und Motiv der Fasnachtsplakette

Das handgearbeitete Sujet würdigt die Kreativität und das handwerkliche Geschick der Menschen. Es ehrt die Begeisterung, die sich Jahr für Jahr für das Kulturgut "Lozärner Fasnacht" engagiert. Das Motto "Voll in Fahrt a d'Fasnacht" spiegelt diese Dynamik wider. Das Design vereint traditionelle Werte mit moderner Ausstrahlung. Es ist ein direkter Aufruf zur aktiven Teilnahme am Brauchtum.

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Künstlerischer Hintergrund und Erfahrung

Die erfolgreiche Designerin bringt langjährige Erfahrung in den Wettbewerb ein. Bereits um die Jahrtausendwende reichte sie einen Entwurf für den LFK-Plakettenwettbewerb ein. Seit 2014 engagiert sie sich regelmässig für die Plaketten der Zunft zum Dünkelweiher. Zusätzlich ist sie für die Horwer Egli-Zunft tätig. Diese langjährige Praxis unterstreicht die Qualität des aktuellen Entwurfs.

Materialien und Varianten der Plakette

Die Plakette ist in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich. Käufer können zwischen Kupfer, Silber und einer Silberpin-Version wählen. Dazu kommen nummerierte und limitierte Goldvarianten. Diese Auswahl bietet Sammlern und Interessenten diverse Optionen. Die Limitierung der Goldausgaben erhöht den besonderen Wert der Plakette. Sie dient als bleibende Erinnerung an das kommende Ereignis.

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Zeitplan für den närrischen Auftakt 2027

Der Start in die Fasnacht 2027 erfolgt ungewöhnlich früh. Der offizielle Auftakt geht bereits am 4. Februar über die Bühne. Dieser Termin markiert den Beginn der närrischen Aktivitäten. Viele betrachten den Jahreswechsel noch als ferne Angelegenheit. In Luzern schaut man hingegen gezielt in die Zukunft. Der frühe Termin ermöglicht eine ausgedehnte Vorbereitung. Die Plakette dient als visueller Anker für diesen Zeitraum.

Kultur und Engagement im Detail

Das Lozärner Fasnachtskomitee betont die Bedeutung der Handarbeit. Die Plakette ehrt das persönliche Engagement der Aktiven. Sie ist ein Symbol für die Bewahrung des Kulturguts. Die Vielfalt der Materialien spiegelt die Differenziertheit der Fasnacht wider. Vom Kupfer bis zum limitierten Gold gibt es für jeden Geschmack etwas. Dies fördert die Identifikation der Bevölkerung mit der Tradition.