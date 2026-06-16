Luzerner Deponiesanierungen: Kommission fordert hälftige Kostenbeteiligung des Kantons

Eine Kommission des Luzerner Kantonsrats schlägt vor, die Kosten für Deponiesanierungen künftig je zur Hälfte zwischen Kanton und Gemeinden aufzuteilen. Bisher trugen die Gemeinden die Last allein über eine Sonderabgabe, die Ende 2026 ausläuft. Die Ruek argumentiert mit dem Solidaritätsprinzip und sieht den Kanton in der Verantwortung.

Der Luzern er Kantonsrat behandelt die künftige Finanzierung von Deponiesanierung en. Eine Kommission schlägt vor, dass die Kosten künftig hälftig zwischen Kanton und Gemeinden aufgeteilt werden sollen.

Bisher trugen die Gemeinden die Kosten allein über eine Sonderabgabe, die Ende 2026 ausläuft. Die Regierungsratsvorlage sieht vor, dass die Gemeinden die Einlagen künftig aus den ordentlichen Steuereinnahmen bestreiten. Die Kommission Raumplanung, Umwelt und Energie (Ruek) unterstützt die grundsätzliche Richtung, lehnt aber die vorgeschlagene Alleinlast der Gemeinden ab. Sie beantragt mit deutlicher Mehrheit eine paritätische Kostenverteilung, um dem Solidaritätsgedanken zwischen Kanton und Gemeinden Rechnung zu tragen.

Die bisherige Sonderregelung sah vor, dass jede steuerpflichtige Person pro Jahr zwölf Franken in einen vom Kanton verwalteten Fonds einzahlte. Diese gemeinsame Finanzierung der Gemeinden war 2017 im Rahmen eines Sparpakets eingeführt worden, als der Kanton die Kostenübernahme gestrichen hatte. Mit dem Auslaufen dieser Regelung Ende 2026 steht eine dauerhafte Lösung an. Die Ruek kritisiert, dass der Regierungsrat die Gemeinden mit den dann anfallenden Kosten allein lasse.

Die Aufteilung je zur Hälfte sei fairer und entspreche dem Grundsatz der Solidarität. Der Kantonsrat muss über den Kommissionsantrag entscheiden. Die Deponiesanierungen betreffen Standorte, bei denen der ursprüngliche Verursacher nicht mehr finanziell herangezogen werden kann, etwa weil er nicht mehr existiert oder nicht ermittelbar ist. Diese Kostenlast muss daher von der öffentlichen Hand getragen werden.

Die Neuregelung ist Teil eines größeren Umdenkens in der Kostenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden. Die Ruek setzt sich mit ihrem Antrag für eine stärkere Beteiligung des Kantons ein. Der Regierungsrat hatte in seiner Vorlage betont, dass die Gemeinden als direkte Nutznießer der sanierten Deponien auch einen angemessenen Teil der Kosten tragen sollten. Die Kommission widerspricht dieser Sichtweise und argumentiert, dass der Kanton als übergeordnete Behörde ebenfalls von den Sanierungen profitiere, etwa durch die Entlastung des Grundwassers.

Eine rein kommunale Finanzierung wäre eine unzumutbare Belastung, insbesondere für kleinere Gemeinden. Die Entscheidung des Kantonsrats wird für die kommenden Monate erwartet





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