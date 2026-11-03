Luzerner Arbeitsmarkt 2024: Dienstleister halten Beschäftigungswachstum stabil

Der Kanton Luzern verzeichnete 2024 ein moderates Wachstum von 1.065 Vollzeitäquivalenten, das ausschließlich vom Dienstleistungssektor getragen wurde, während Industrie und Landwirtschaft schrumpften.

Im Jahr 2024 verzeichnete der Kanton Luzern einen leichten Anstieg der Beschäftigtenzahlen auf insgesamt rund 205.300 Vollzeitäquivalente (VZÄ). Dieser Zuwachs beläuft sich exakt auf 1.065 VZÄ im Vergleich zum Vorjahr, was einer Steigerungsrate von 0,5 Prozent entspricht. Im nationalen Vergleich schneidet die Region damit leicht unter dem Schweizer Durchschnitt ab, der bei einem Plus von 0,6 Prozent lag. Die Dynamik des lokalen Arbeitsmarktes hat sich im Jahresverlauf deutlich verlangsamt, da das Wachstum in den vorangegangenen Jahren mit 1,9 Prozent im Jahr 2023 und 3,5 Prozent im Jahr 2022 noch signifikant höher ausfiel.

Dienstleister alleiniges Wachstumsmotiv

Das gesamte Beschäftigungsvolumen des Kantons wird aktuell fast ausschließlich durch den Dienstleistungssektor gestützt. In diesem Bereich wurden im Berichtsjahr 1.788 zusätzliche Vollzeitäquivalente registriert, was einer relativen Zunahme von 1,3 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung ist jedoch nicht flächendeckend über alle Wirtschaftszweige zu beobachten, da andere Sektoren entgegenlaufen. Der Industriesektor verzeichnete einen deutlichen Rückgang des Beschäftigungsvolumens um 621 VZÄ. Parallel dazu sank auch der Landwirtschaftssektor um 102 VZÄ. Somit kompensieren die Verluste in der Produktion und der Agrarwirtschaft das Wachstum im Dienstleistungsbereich nur teilweise, was das niedrige Gesamtergebnis von 1.065 neuen Stellen erklärt.

Also read Bezirksgericht Zofingen verhandelt Fall nach Messerangriffen vom Mai 2024

Sektorale Verteilung und Unternehmensstruktur

Trotz der Schwankungen bleibt der Dienstleistungssektor für die wirtschaftliche Struktur des Kantons unverzichtbar. Mit einem Anteil von 70,2 Prozent an allen Vollzeitäquivalenten dominiert dieser Bereich die Luzerner Arbeitsmarktdaten. Auf den Industriesektor entfallen 25,8 Prozent der Stellen, während der Landwirtschaftssektor einen Anteil von 4,1 Prozent hält. Innerhalb der Wirtschaftsabschnitte zeigt sich eine klare Hierarchie: Die Herstellung von Waren bleibt mit 31.954 VZÄ der größte Arbeitgeber im Kanton und deckt 15,6 Prozent aller Stellen ab. Dahinter folgen das Gesundheits- und Sozialwesen mit 27.421 VZÄ und einem Anteil von 13,4 Prozent.

Die Landschaft der Unternehmen im Kanton wird maßgeblich von kleinen und mittleren Betrieben geprägt. Von den insgesamt 30.919 marktwirtschaftlichen Unternehmen, die 2024 tätig waren, gehören 98,8 Prozent zu den KMU mit weniger als 250 Beschäftigten. Besonders dominant sind Mikrounternehmen mit unter zehn Mitarbeitern, die 86,9 Prozent aller Firmen ausmachen. Dennoch binden große Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden einen erheblichen Teil der Belegschaft, nämlich 31,4 Prozent des gesamten Personals.

Advertisement

Geschlechtsspezifische Unterschiede im Arbeitsmarkt

Ein auffälliger Trend betrifft die geschlechtsspezifische Entwicklung der Beschäftigtenzahlen. Das Beschäftigungsvolumen der Frauen nimmt seit mehreren Jahren stärker zu als jenes der Männer. Diese Diskrepanz spiegelt sich auch in der sektoralen Aufteilung wider: Frauen sind vergleichsweise häufig im Dienstleistungssektor beschäftigt, während Männer eine stärkere Präsenz im Industriesektor aufweisen. Besonders relevant ist das Gesundheits- und Sozialwesen für die weibliche Erwerbsbevölkerung. Jede vierte von einer Frau besetzte Stelle ist in diesem Wirtschaftsabschnitt angesiedelt.

Aufgeschlüsselt nach Geschlechteranteil wies das Gesundheits- und Sozialwesen im Jahr 2024 mit 79,0 Prozent den höchsten Frauenanteil aller betrachteten Branchen auf. Insgesamt belief sich die Zahl der besetzten Stellen mit unterschiedlichen Pensen auf 274.115. Umgerechnet auf Vollzeitstellen ergeben sich daraus 205.335 Vollzeitäquivalente. Diese präzise Umrechnung bildet die Grundlage für die statistischen Vergleiche zwischen den Jahren und den verschiedenen Wirtschaftszweigen im Rahmen der STATENT-Datenerhebung.