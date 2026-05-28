Luzern verschärft Maßnahmen gegen Japankäfer: Bewässerungs‑ und Transportverbot bis September

Der Kanton Luzern führt ab dem 30. Mai erneut ein strenges Bewässerungs‑ und Transportverbot ein, um die Verbreitung des invasiven Japankäfers zu stoppen. Die Behörden betonen die Bedeutung der Maßnahmen für Landwirtschaft und Naturschutz.

Der Kanton Luzern hat zum Beginn der Flugzeit erneut strenge Maßnahmen gegen den invasiven Japankäfer eingeführt, um eine weitere Ausbreitung des Schädlings zu verhindern. Das Bewässerungsverbot für Grünflächen und das Transportverbot für Grüngut gelten ab dem 30.

Mai und sollen bis Ende September in Kraft bleiben. Diese Regelungen wurden bereits im Vorjahr beschlossen, nachdem im vergangenen Jahr eine stabile Population des Käfers im Gebiet der Autobahnraststätte Neuenkirch nachgewiesen wurde. Während bei den ersten Sichtungen noch einzelne Exemplare in Fangfallen erlegt wurden, entwickelte sich die Situation rasch zu einer ernsthaften Bedrohung für die Landwirtschaft und die natürliche Biodiversität der Region.

Die kantonale Dienststelle Landwirtschaft und Wald (Lawa) betont, dass das Verbot der Bewässerung dazu dient, die Eiablage der Käfer unattraktiv zu machen, denn feuchte Grünflächen bieten ideale Bedingungen für die Entwicklung der Larven. Zusätzlich zu den bestehenden Auflagen wurde eine aktualisierte Allgemeinverfügung erlassen, die im Mai 2026 in Kraft tritt und weitgehend unveränderte Bestimmungen enthält. Neben dem Bewässerungsverbot sieht die Verfügung Ausnahmegenehmigungen für Sportrasen vor, sofern bestimmte Auflagen erfüllt sind.

Der Transport von Grüngut aus dem definierten Befallsherd und der angrenzenden Pufferzone ist strikt untersagt, während die ordentliche Grünabfuhr von Privathaushalten weiterhin gewährleistet bleibt. Im August 2025 wurden bereits ein zentraler Befallsherd und eine umliegende Pufferzone um die Raststätte Neuenkirch ausgesondert, um die Population zu dezimieren. Diese Maßnahmen bleiben bis auf Weiteres bestehen, weil der Käfer nach Etablierung nur schwer zu bekämpfen ist. Der Japankäfer wird vom Bund als hochschädlicher Quarantäneorganismus eingestuft.

Das Insekt ist etwa einen Zentimeter groß, hat kupferfarbene Flügeldecken, einen metallisch grün schimmernden Kopf‑ und Halsschild sowie charakteristische weiße Haarbüschel am hinteren Körpersegment. Sowohl die Larven als auch die ausgewachsenen Käfer stellen ein erhebliches Risiko für Ackerflächen, Obstplantagen und natürliche Grünanlagen dar. Die Behörden warnen daher die Bevölkerung und landwirtschaftliche Betriebe, bei einer Sichtung sofort die zuständigen Stellen zu informieren. In den zentral‑schweizer Kantonen, insbesondere Luzern und Schwyz, wird die Gefahr besonders ernst genommen.

Ziel des Bundes ist es, etablierte Populationen konsequent zu tilgen, um langfristig die Landwirtschaft, die Artenvielfalt und die ökologischen Funktionen von Grünflächen zu schützen





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