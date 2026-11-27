Der Kanton Luzern plant, Schutzbedürftige mit Aufenthaltsgenehmigung der wirtschaftlichen Sozialhilfe nach Gleichstellung mit schutzbedürftigen Personen ohne Genehmigung zu streichen. Die Vernehmlassung läuft bis 18. Januar 2027.

Der Kanton Luzern will künftig Schutzbedürftige mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr mit der ordentlichen Sozialhilfe unterstützen. Stattdessen werden diese Personen in der wirtschaftlichen Fürsorge den Schutzbedürftige n ohne Aufenthaltsgenehmigung gleichgestellt. Der entsprechende Änderungsentwurf zur kantonalen Asylverordnung wird nun in die Vernehmlassung geschickt, die offiziell bis zum 18. Januar 2027 dauert. Diese Maßnahme ist direkt mit einer bevorstehenden Anpassung des eidgenössischen Rechts verknüpft, die den Kantonen mehr Kompetenzen in diesem Bereich einräumt.

Rechtsgrundlage und Finanzierungswechsel

Eine geplante Änderung des Bundesrechts soll den Kantonen ab dem 1. Januar 2027 die Kompetenz geben, Schutzbedürftige mit und ohne Aufenthaltsgenehmigung bezüglich der wirtschaftlichen Sozialhilfe gleichzustellen. Dies bedingt zwingend eine Revision der kantonalen Asylverordnung. Der Bund beabsichtigt, die Regelung der Höhe der Sozialhilfe für diese Personengruppe den Kantonen zu überlassen, da er sich zukünftig nicht mehr an den kantonalen Sozialhilfekosten für Schutzbedürftige mit Aufenthaltsgenehmigung beteiligt. Damit entfällt für den Bund auch die Legitimation, den Kantonen Vorgaben hinsichtlich der Höhe der Sozialhilfe zu machen. Der Kanton Luzern hat dieses Anliegen beim Bund eingereicht und erwartet nun die Umsetzung.

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Im Bundesrecht ist derzeit noch vorgesehen, dass die Kantone für Schutzbedürftige mit Aufenthaltsgenehmigung eine halbe Globalpauschale erhalten. Die Globalpauschale regelt die finanzielle Abgeltung der Sozialhilfe- und Betreuungskosten, die der Bund den Kantonen für Personen im Asyl- und Flüchtlingsbereich ausrichtet. Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über das wird diese Vergütung des Bundes für Personen aus dem Asylbereich auf maximal fünf Jahre befristet. Damit entfällt für die Kantone ab dem 1. Januar 2027 die halbe Globalpauschale für Schutzbedürftige mit Aufenthaltsgenehmigung. Die sozialhilferechtlichen Kosten für diese Personen sind dann vollumfänglich von den Kantonen zu tragen.

Begründung und Gleichstellungsmodell

Unter dem Vorbehalt, dass die geplante Änderung der eidgenössischen Asylverordnung in Kraft tritt, soll der Kanton Luzern von seiner neuen Kompetenz Gebrauch machen. Gemäß dem Änderungsentwurf der kantonalen Asylverordnung sollen Schutzbedürftige mit Aufenthaltsgenehmigung keinen Anspruch auf ordentliche Sozialhilfe mehr haben. Stattdessen sollen sie in Bezug auf die wirtschaftliche Sozialhilfe den Schutzbedürftigen ohne Aufenthaltsgenehmigung gleichgestellt werden. Diese Neuregelung ergibt sich aus dem Umstand, dass Schutzbedürftige im Gegensatz zu anerkannten Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen kein individuelles Asylverfahren durchlaufen haben. Zudem verfügen sie über den Schutzstatus S, der rückkehrorientiert ist.

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Der Änderungsentwurf, der vom 27. November 2026 bis am 18. Januar 2027 in der Vernehmlassung ist, entspricht der von den anderen Kantonen gewählten Stossrichtung. Diese sehen ebenso reduzierte Sozialhilfeansätze für Schutzbedürftige mit Aufenthaltsgenehmigung vor. Die revidierte kantonale Asylverordnung soll zeitgleich mit der Anpassung des Bundesrechts am 1. März 2027 in Kraft treten. Damit beginnt eine neue Ära der Unterstützung, die strikter an die Aufenthaltsbewilligung geknüpft ist und die finanzielle Entlastung der Kantone durch den Wegfall der Bundessubventionen widerspiegelt.

Demografische Auswirkungen und Prognosen

Im März 2027 werden sich die ersten aus der Ukraine geflüchteten Personen seit fünf Jahren in der Schweiz aufhalten. Gestützt auf das Bundesrecht werden sie zu diesem Zeitpunkt ihre Aufenthaltsbewilligung erhalten. Dieser Übergang markiert den Beginn einer signifikanten Verschiebung in der Struktur der Sozialhilfe-Empfänger im Kanton Luzern. Per Anfang November 2026 unterstützt der Kanton Luzern 2'482 Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsgenehmigung mit wirtschaftlicher Sozialhilfe. Diese Gruppe bleibt von der neuen Regelung weitgehend unberührt, da sie ohnehin nicht Anspruch auf ordentliche Sozialhilfe hat.

1'094 Personen werden im Verlauf des Jahres 2027 aufgrund der fünfjährigen Frist eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Im Jahr 2028 ist zusätzlich mit 286 Personen zu rechnen, im Jahr 2029 mit 262 Personen und im Jahr 2030 mit 247 Personen. Diese Zahlen verdeutlichen das unmittelbare Ausmaß der Reform, da diese Personen künftig auf das reduziierte Leistungsniveau der Gleichstellung mit Schutzbedürftigen ohne Genehmigung angewiesen sind. Die genaue Höhe der daraus resultierenden Einsparungen für den Kanton Luzern hängt von der Ausgestaltung der neuen kantonalen Richtlinien ab, die im Rahmen der Vernehmlassung diskutiert werden.