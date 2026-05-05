Luzern: Petition gegen Mass-Voll-Demo mit über 2500 Unterschriften eingereicht

Eine Petition fordert den Rückzug der Bewilligung für die Anti-EU-Demo der Gruppe Mass-Voll in Luzern. Die Stadt hält jedoch an der Bewilligung fest und verweist auf die Meinungsfreiheit. Eine Gegendemonstration ist geplant.

Eine Petition mit über 2500 Unterschriften ist beim Luzern er Stadtrat eingereicht worden, mit der Forderung, die Bewilligung für die am kommenden Samstag geplante Demonstration der Gruppe Mass-Voll unter der Führung von Nicolas Rimoldi zurückzuziehen.

Die Petition stützt sich auf Bedenken hinsichtlich der Teilnehmer an der Kundgebung, insbesondere der erwarteten Anwesenheit von Vertretern rechtsextremer Parteien aus Osteuropa und Mitgliedern der als gewaltbereit bekannten Organisation Junge Tat. Die Grünen Partei hat in einer Medienmitteilung ihre Besorgnis über diese Entwicklung zum Ausdruck gebracht und die Rücknahme der Bewilligung gefordert. Nicolas Rimoldi, Präsident von Mass-Voll, hat sich bisher zu den Vorwürfen geäußert und versichert, dass die Demonstration friedlich verlaufen werde.

Trotz der Kritik und der eingereichten Petition hält die Stadt Luzern jedoch an der ursprünglichen Bewilligung fest. Sie beruft sich dabei auf den sogenannten bedingten Rechtsanspruch auf politische Kundgebungen, der sich aus der Meinungs- und Versammlungsfreiheit ableitet. Diese Position wird auch von SP und dem Luzerner Juristen Loris Mainardi kritisiert, die bereits seit längerem Bedenken hinsichtlich der Demonstration geäußert haben. Die Stadtverwaltung betont, dass sie alle notwendigen Vorkehrungen treffen werde, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Als Reaktion auf die geplante Mass-Voll-Demonstration hat sich die «Allianz Luzern Nazifrei» gebildet, eine Initiative, die von der Juso, der SP und den Grünen unterstützt wird. Diese Allianz plant eine Gegendemonstration am selben Tag, um ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zu setzen. Die Organisatoren der Gegendemonstration haben angekündigt, dass ihre Kundgebung voraussichtlich auf dem Europaplatz stattfinden wird, während die Mass-Voll-Demonstration beim Kurplatz beginnen soll.

Die Stadt Luzern hat angekündigt, dass beide Kundgebungen räumlich getrennt voneinander stattfinden werden, um mögliche Konfrontationen zu vermeiden und einen friedlichen Ablauf zu gewährleisten. Die Stadtverwaltung plant, die beiden Veranstaltungen eng zu koordinieren und die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. Es wird erwartet, dass die Gegendemonstration eine breite Unterstützung aus der Bevölkerung und von verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Gruppen erfährt.

Die Allianz Luzern Nazifrei hat dazu aufgerufen, sich aktiv an der Gegendemonstration zu beteiligen und ein starkes Signal gegen Rechtsextremismus zu senden. Die Kontroverse um die geplante Mass-Voll-Demonstration in Luzern hat zu einer hitzigen Debatte über die Grenzen der Meinungsfreiheit und den Umgang mit rechtsextremen Gruppierungen geführt. Während die Stadt Luzern auf das Recht auf freie Meinungsäußerung verweist und die Bewilligung für die Demonstration aufrechterhält, kritisieren Oppositionsparteien und zivilgesellschaftliche Organisationen diese Entscheidung scharf.

Sie argumentieren, dass die Anwesenheit von bekannten Rechtsextremisten und gewaltbereiten Gruppierungen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt und die Werte der Demokratie untergräbt. Nicolas Rimoldi, der Organisator der Mass-Voll-Demonstration, hat angekündigt, rechtliche Schritte gegen die Grünen in Erwägung zu ziehen, da er deren Kritik als Rufschädigung empfindet. Die Situation in Luzern verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen sich Kommunen bei der Abwägung zwischen dem Schutz der Meinungsfreiheit und der Verhinderung von Extremismus und Gewalt konfrontiert sehen.

Die kommenden Tage werden zeigen, wie die Stadt Luzern mit dieser schwierigen Situation umgehen und einen friedlichen Ablauf der beiden Kundgebungen gewährleisten kann. Die Ereignisse in Luzern werden auch in anderen Teilen der Schweiz und im Ausland aufmerksam verfolgt, da sie eine wichtige Debatte über die Zukunft der Demokratie und den Umgang mit Rechtsextremismus widerspiegeln





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