Luzern: Petition gegen Mass-Voll-Demo – Gegendemo geplant

Eine Petition mit über 2500 Unterschriften fordert den Rückzug der Bewilligung für die Anti-EU-Demo von Mass-Voll in Luzern. Gleichzeitig wird eine Gegendemonstration organisiert. Die Stadt Luzern hält jedoch an der Bewilligung fest und beruft sich auf die Meinungsfreiheit.

Eine Petition mit 2503 Unterschriften ist beim Luzern er Stadtrat eingereicht worden, mit der Forderung, die Bewilligung für die am kommenden Samstag geplante Demonstration der Gruppe Mass-Voll unter der Leitung von Nicolas Rimoldi zurückzuziehen.

Die Petition wird von den Grünen und den Jungen Grünen unterstützt, die in einer gemeinsamen Medienmitteilung Bedenken hinsichtlich der Teilnehmer an der Kundgebung äußern. Sie weisen darauf hin, dass voraussichtlich Personen der rechtsextremen Organisation «Junge Tat» sowie Vertreter ausländischer rechtsextremer Parteien anwesend sein werden. Die Kritik an der Demonstration ist nicht neu und kommt auch von Seiten der SP und des Luzerner Juristen Loris Mainardi.

Trotz dieser Bedenken hält die Stadt Luzern jedoch an der erteilten Bewilligung fest und beruft sich dabei auf den sogenannten bedingten Rechtsanspruch auf politische Kundgebungen, der sich aus der Meinungs- und Versammlungsfreiheit ableitet. Als Reaktion auf die geplante Mass-Voll-Demonstration hat sich die «Allianz Luzern Nazifrei» gebildet, die eine Gegendemonstration organisiert. Zu dieser Allianz gehören unter anderem die Juso, die SP und die Grünen. Die Stadtverwaltung plant, die beiden Kundgebungen räumlich zu trennen, um einen friedlichen Ablauf zu gewährleisten.

Die Demonstration von Mass-Voll soll beim Kurplatz beginnen, während die Gegendemonstration voraussichtlich auf dem Europaplatz stattfinden wird. Es wird angestrebt, dass die Gegendemonstration in der Nähe des Kultur- und Kongresszentrums Luzern (KKL) stattfindet. Die Stadt Luzern betont, dass sie sich bemüht, beide Veranstaltungen friedlich aneinander vorbeizubringen. Der Unmut über die geplante Mass-Voll-Demonstration wächst in Luzern, und die SP sowie die Grünen haben sich bereits politisch dagegen ausgesprochen.

Nicolas Rimoldi, der Organisator der Mass-Voll-Demonstration, erwägt seinerseits, die Grünen wegen ihrer Kritik anzuzeigen. Die Anti-EU-Demonstration von Mass-Voll, die für den 9. Mai geplant ist, hat somit eine Gegenbewegung ausgelöst und die politische Landschaft in Luzern polarisiert. Die Stadt Luzern befindet sich in der schwierigen Lage, die Meinungsfreiheit zu gewährleisten und gleichzeitig die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Die Entscheidung, die Bewilligung für die Mass-Voll-Demonstration aufrechtzuerhalten, basiert auf der rechtlichen Grundlage des bedingten Rechtsanspruchs auf politische Kundgebungen. Gleichzeitig wird jedoch betont, dass die Stadt alles daran setzen wird, um einen friedlichen Verlauf beider Demonstrationen zu gewährleisten und mögliche Konflikte zu vermeiden. Die Situation erfordert eine sorgfältige Planung und Koordination zwischen den verschiedenen beteiligten Parteien, um sicherzustellen, dass die Rechte aller Beteiligten gewahrt werden und die öffentliche Ordnung nicht gestört wird.

Die bevorstehenden Ereignisse verdeutlichen die Bedeutung eines offenen Dialogs und einer konstruktiven Auseinandersetzung mit unterschiedlichen politischen Meinungen in einer demokratischen Gesellschaft. Die Stadt Luzern wird die Situation weiterhin genau beobachten und gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten





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