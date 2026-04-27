Die Stadt Luzern plant ein grosses Jubiläumsfest, obwohl das Gründungsjahr 1178 als überholt gilt. Der Stadtrat will dennoch 5,2 Millionen Franken investieren, um die Gemeinschaft zu stärken und die Identität der Stadt zu feiern. Das Fest soll nicht nur die Vergangenheit ehren, sondern auch die Zukunft in den Blick nehmen.

Die Stadt Luzern plant ein grossangelegtes Jubiläum sfest, das auf einer inzwischen überholten Gründungsgeschichte basiert. Trotz der historischen Ungenauigkeiten ist das Fest eine Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken und die Identität der Stadt zu feiern.

Der Stadtrat hält an der traditionellen Zeitrechnung fest, obwohl das Gründungsjahr 1178 heute als ungenau gilt. Dennoch soll 2028 ein Fest stattfinden, das nicht nur die Vergangenheit ehrt, sondern auch die Zukunft der Stadt in den Blick nimmt. Kritiker fragen sich, ob die geplanten 5,2 Millionen Franken für das dezentrale Festkonzept gerechtfertigt sind. Doch unabhängig von den finanziellen Aspekten ist die Idee, gemeinsam zu feiern, aus gesellschaftlicher Sicht wertvoll.

In einer Zeit, in der globale Themen oft mehr Aufmerksamkeit erhalten als lokale Anliegen, bietet das Jubiläum eine Chance, sich wieder mit dem eigenen Wohnort zu verbinden. Die Feier könnte dazu beitragen, die Bindung der Bürgerinnen und Bürger an Luzern zu stärken und damit auch das Fundament des politischen Systems in der Schweiz zu festigen. In einer Welt, die von Unsicherheiten geprägt ist, kann es heilsam sein, positive Anlässe wie dieses Jubiläum zu nutzen, um Gemeinschaft und Zusammenhalt zu fördern.

Wer die Stadt nicht als etwas Positives sieht, hat immer noch die Möglichkeit, ein alternatives Fest zu organisieren – etwa ein 150 Jahre Wurst-Käse-Salat-Fest. Das Jubiläum 2028 soll nicht nur ein Rückblick sein, sondern auch ein Blick nach vorne, der die Stadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner in eine gemeinsame Zukunft führt





LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luzern Jubiläum Gemeinschaft Stadtgeschichte Zukunft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Super League: FCZ verliert gegen Lausanne, GC gegen LuzernDer FC Zürich geht in Lausanne mit 3:0 unter. Im anderen Auftaktspiel der Relegation Group verliert GC gegen den FC Luzern mit 1:2.

Read more »

– Amir Abrashi: «Machen wir das 2:0, ist Luzern schachmatt»Trotz einer Pausenführung kassiert GC die nächste Niederlage: Die Hoppers verlieren zuhause mit 1:2 gegen den FC Luzern, bei dem Joker Spadanuda doppelt trifft.

Read more »

FC Luzern dreht Spiel gegen GC und gewinnt mit 2:1Der FC Luzern hat ein Auswärtsspiel gegen Grasshopper Club Zürich nach einer schwachen ersten Halbzeit noch mit 2:1 gewonnen. Trainer Mario Frick kritisierte die Leistung in der ersten Hälfte und appellierte an den Stolz seiner Spieler. Spadanuda erzielte den Siegtreffer nach seiner Verletzungspause.

Read more »

First Friday Biel: Zehnjähriges Jubiläum in der AltstadtEin Surfer brachte die Idee aus Hawaii nach Biel – mittlerweile ist der First Friday fest in der Agenda verankert. Das Konzept inspiriert auch andere Schweizer Städte.

Read more »

Feldschlösschen feiert 150-jähriges Jubiläum mit grossem BrauereifestDie Aargauer Traditionsbrauerei Feldschlösschen hat ihr 150-jähriges Bestehen mit einem grossen Fest in Rheinfelden gefeiert. Rund 12.000 Besucher kamen, um das abwechslungsreiche Programm mit Führungen, Degustationen, Konzerten und historischen Fahrzeugen zu erleben.

Read more »

Luga in Luzern zieht bereits nach drei Tagen fast 40.000 Besucher anDie Luga, die zentrale Messe der Zentralschweiz, verzeichnet einen erfolgreichen Start mit fast 40.000 Besuchern in den ersten drei Tagen. Rund 450 Ausstellende präsentieren ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen auf der Luzerner Allmend.

Read more »